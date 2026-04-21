Mercoledì 22 aprile missione del presidente della Regione Bucci a Bruxelles

Genova. Missione istituzionale a Bruxelles mercoledì 22 aprile per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La visita prevede in mattinata un incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Durante il confronto i governatori affronteranno temi centrali per lo sviluppo dei territori: dalle politiche dell’Unione al ruolo strategico delle Regioni, con particolare attenzione a porti e logistica, sicurezza europea e infrastrutture digitali, fino all’energia e alla transizione sostenibile.

Nel pomeriggio il presidente Bucci, insieme al presidente piemontese Cirio, sarà impegnato in una serie di incontri presso la Commissione europea: con la Commissaria per la Ricerca e l’Innovazione Ekaterina Zaharieva, con il Commissario per la Salute Olivér Várhelyi e con il direttore generale della DG Connect, Roberto Viola.

Gli incontri saranno un’importante occasione di confronto su due asset strategici per la crescita della Liguria, sanità e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo e il coinvolgimento della Regione nei processi decisionali e nei programmi europei.

Alle 17.30, presso gli uffici della Regione Liguria a Bruxelles (Rue Du Trône 62) si svolgerà un punto stampa del presidente Bucci.

A seguire, negli stessi spazi, la delegazione ligure incontrerà l’ambasciatore Marco Canaparo, rappresentante permanente aggiunto d’Italia presso l’Unione europea.

La giornata si concluderà con un momento di confronto dei governatori di Liguria e Piemonte con quasi 200 stakeholder, con l’obiettivo di fare rete tra rappresentanti delle istituzioni e delle altre regioni europee.

“Questa missione a Bruxelles è un’occasione concreta per rafforzare il ruolo della Liguria in Europa e consolidare il dialogo diretto con le istituzioni comunitarie – commenta il presidente Bucci –. Vogliamo portare all’attenzione dell’Unione le nostre priorità, a partire dal sistema portuale e logistico, che è strategico non solo per la nostra regione ma per tutto il Paese. Allo stesso tempo vogliamo lavorare per aumentare il coinvolgimento della Regione nei processi decisionali europei, soprattutto su temi cruciali come sanità, ricerca, innovazione e transizione energetica. La Liguria ha competenze, progetti di eccellenza e capacità per essere protagonista in Europa e questa missione nasce proprio per valorizzarli e offrire nuove opportunità al nostro territorio”.

Grazie alla sua presenza nella capitale belga, Regione Liguria svolge un ruolo strategico e veicola nuovi contatti con le istituzioni europee e con altri territori dell’Unione, rafforzando la capacità di attrarre investimenti, influenzare normative e programmazioni europee e generare valore aggiunto a beneficio del territorio ligure, come avverrà ad esempio grazie alla recente Convenzione quadro con l’istituto italiano di Tecnologia per la collaborazione su attività di comune interesse presso l’ufficio di Bruxelles e a quella già in essere con l’Università di Genova. Inoltre, Regione è promotrice di un percorso formativo sperimentale denominato Hackathon to Bruxelles, che ha l’obiettivo di promuovere le conoscenze e la partecipazione attiva degli studenti liguri in tema di Europa e cittadinanza europea.

Natale e Sanna (PD): “Liguria ridotta a comparsa in una missione istituzionale. Bucci chiarisca costi e finalità”

“Bucci parteciperà a un’iniziativa a Bruxelles a carico dei cittadini liguri assieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dal titolo ‘Io sono il Piemonte’. Una scelta che, oltre a suscitare una evidente crisi di identità — siamo Liguria o Piemonte? — apre interrogativi politici e istituzionali precisi: quanto costa questa missione, da chi è composta la delegazione e perché si accetta di relegare la Liguria, la sua storia e le sue eccellenze a semplice appendice di un altro territorio. La promozione delle nostre realtà è fondamentale, ma deve avvenire da protagonisti, non da spettatori dentro iniziative costruite per altri. Ridurre la Liguria a comparsa significa indebolirne il ruolo e il posizionamento, mortificare un’intera regione, quando invece servirebbe una presenza forte e riconoscibile”, dichiarano il segretario del PD Liguria Davide Natale e il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna a seguito dell’annuncio della missione a Bruxelles del presidente Bucci.

Le precisazioni della Regione Liguria

“In merito alle erronee informazioni di alcuni esponenti del Partito Democratico – si legge in una nota di De Ferrari – circa la missione istituzionale del Presidente Marco Bucci a Bruxelles per incontrare i rappresentanti delle Istituzioni europee, Regione Liguria precisa quanto segue: L’iniziativa non si chiama ‘Io sono Piemonte’: gli esponenti dem confondono la missione con il nome del locale in cui si svolgerà, nel tardo pomeriggio, l’incontro con oltre 200 stakeholders. Si tratta di uno spazio di proprietà di Regione Piemonte, che lo mette gratuitamente a disposizione per il meeting e che ha sede nello stesso edificio in cui si trovano anche gli uffici di Regione Liguria“.

“Questo incontro rappresenta l’appuntamento conclusivo di una missione che vede le Regioni Liguria e Piemonte impegnate congiuntamente in alcuni importanti incontri istituzionali: primo fra tutti quello con la presidente del Parlamento Europeo onorevole Roberta Metsola. L’obiettivo della missione congiunta è quello di agire in sinergia come macroregione in un ambito sovranazionale per affrontare temi di interesse comune, che riguardano, solo per citarne alcuni, l’innovazione tecnologica, la ricerca, la sanità“.

“Gli incontri sono concentrati in una sola giornata: il presidente Marco Bucci sarà accompagnato dal Capo di Gabinetto e da un membro dello staff di comunicazione e prevede colloqui riservati anche con due Commissari europei, il direttore generale della Commissione, l’ambasciatore Rappresentante Permanente Aggiunto d’Italia presso l’Unione Europea. Infine, l’evento conclusivo della missione, organizzato congiuntamente da Liguria e Piemonte con oltre 200 stakeholders italiani ed europei, ha infine l’obiettivo di valorizzare le eccellenze delle due Regioni e parlare delle possibilità di sviluppo e crescita delle aziende del territorio in ambito europeo“.