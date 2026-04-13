Mercato immobiliare, a Genova servono oltre 4 mesi per vendere casa

Genova. A Genova il mercato immobiliare è ripartito, così come nel resto d’Italia, anche se restano alcune criticità legate ai tempi di vendita.

Secondo l’osservatorio dell’ufficio studi Tecnocasa, nel 2025 le compravendite residenziali in Italia sono state 766.756 con un aumento del 6,4% rispetto al 2024, e i comuni capoluogo hanno chiuso con + 5,4%. Milano e Bologna si confermano le città dove occorre meno tempo per vendere la casa, rispettivamente con 88 e 91 giorni, in aumento di 5 e 12 giorni rispetto a un anno fa, mentre il mercato è più lento a Genova, dove sono necessari di media 133 giorni.

La tipologia di immobile più richiesto a gennaio 2026 era il quadrilocale, che rappresentava il 43,6% delle ricerche. Merito anche dei prezzi, più contenuti rispetto ad altre città.

Rallenta invece la crescita dei canoni di locazione, sostenuta in passato. A livello generale, nella seconda parte del 2025 i canoni di locazione mettono a segno +2,2% per i monolocali, +2,3% per i bilocali e +2,2% per i trilocali. Genova e Palermo guidano l’aumento dei canoni più significativo.

La domanda di casa in affitto resta alta, ma l’offerta non è ancora sufficiente nonostante si segnali un miglioramento grazie al ritorno sul mercato di immobili destinati agli short rent, soprattutto nelle aree ormai sature. Incidono ancora il timore dei proprietari di affittare l’abitazione per i rischi di una eventuale morosità e un basso turn over sulle case già affittate.

“Gli indicatori di mercato del 2025 sono positivi e lo stesso sarà per il 2026 – spiega Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – che potrebbe chiudere tra 780 e 790 mila compravendite e con prezzi in leggero aumento, compreso tra +1% e +3%. Anche i canoni di locazione sono attesi in rialzo, tra +3% e +5 %, in seguito a una domanda elevata. Restano le incognite legate al contesto geopolitico internazionale che potranno incidere sull’andamento dell’economia e sulla fiducia dei potenziali acquirenti”.