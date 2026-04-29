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Trova lavoro

McDonald’s cerca 36 persone per la nuova apertura al Waterfront Mall

Ecco come ci si può candidare

Waterfront Mall e viabilità alla Foce

Genova. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Genova del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di maggio. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s, si legge nella nota aziendale, offre contratti stabili (che rappresentano il 95% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato.

Entro il 2 maggio, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Genova (al Waterfront Mall) potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s.

Per la nuova apertura di Genova, McDonald’s è alla ricerca di 36 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2026 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: McDonalds.it

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