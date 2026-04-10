Maxi controllo della polizia locale nei vicoli: sequestrata droga e sanzionati negozi alimentari

Genova. Un articolato servizio di controllo del territorio ha interessato nel pomeriggio di ieri l’area di Vico Mele, nel Centro Storico di Genova. L’operazione denominata “Largo Raggio”, condotta dalla Polizia Locale, ha visto impegnati diversi reparti in un approccio integrato volto al contrasto del degrado urbano, dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e commerciali.

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 20 persone. Il bilancio sul fronte del contrasto agli stupefacenti è di un uomo denunciato e tre segnalazioni amministrative. Nello specifico un cittadino guineano di 46 anni è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di circa 20 grammi di metanfetamina. Decisivo, per il rinvenimento della sostanza, l’intervento dell’Unità Cinofila del Reparto Sicurezza Urbana. Un minore straniero non accompagnato è stato trovato in possesso di hashish e, dopo la contestazione della violazione amministrativa è stato riaffidato alla comunità competente. Due maggiorenni sono stati sanzionati per possesso di droga ad uso personale. Gli agenti hanno inoltre sanzionato un soggetto per ubriachezza manifesta, nell’ottica di garantire il decoro e la tranquillità dei residenti.

Parallelamente al presidio di sicurezza, la Polizia Locale ha passato al setaccio gli esercizi commerciali della zona. Sono state accertate diverse irregolarità di natura amministrativa e fiscale. In un caso specifico, i controlli si sono estesi alla sicurezza alimentare, con la contestazione di violazioni relative alla non corretta conservazione degli alimenti, a tutela dei consumatori e della salute pubblica.

“Questo intervento non è un’azione isolata, ma il frutto diretto del dialogo costante che abbiamo instaurato con chi il Centro Storico lo vive e lo anima ogni giorno- dichiara l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi- L’operazione “Largo Raggio” nasce proprio dall’ascolto delle segnalazioni puntuali dei residenti e dei commercianti di Vico Mele. È la dimostrazione che quando il cittadino si fa sentinella del territorio e l’amministrazione risponde con prontezza, si crea un circolo virtuoso di legalità. Non stiamo solo presidiando una strada, stiamo curando il legame di fiducia tra la Polizia Locale e la comunità, convinti che la vera sicurezza si costruisca insieme, ascoltando le esigenze di chi lavora e abita nei nostri caruggi”.