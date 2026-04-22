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Provvedimento

Marassi, minimarket centrale di spaccio: scatta la chiusura

I carabinieri nel corso di un controllo hanno trovato 60 dosi di cocaina, facendo scattare la segnalazione alla questura

chiusura bar nando

Genova. Un minimarket di via Bertuccioni, a Marassi, è stato chiuso per venti giorni dalla questora di Genova dopo una serie di indagini che hanno accertato la presenza di un giro di spaccio al suo interno.

Le indagini sono state svolte dai carabinieri della Compagnia di Genova Centro su disposizione della procura. Al centro degli accertamenti un cittadino del Bangladesh di 34 anni, arrestato per spaccio.

I militari nel corso di un controllo nel minimarket, hanno trovato 60 dosi di cocaina, facendo scattare la segnalazione alla questura.

Il provvedimento ex art. 100 TULPS è stato notificato martedì dai militari.

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