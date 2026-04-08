Manutenzioni, oggi in tutti i municipi la seconda “Giornata della cura del territorio”

Genova. Prendersi cura dello spazio pubblico come bene comune. Con questo spirito si è svolta in tutti i nove Municipi cittadini la seconda “Giornata della cura del territorio”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova in stretta collaborazione con Aster, Amiu e le amministrazioni municipali, prevede una serie di interventi mirati in aree ad alta frequentazione, individuate grazie al dialogo diretto con i cittadini e alle loro segnalazioni.

Dalla manutenzione del verde alla pulizia profonda, dal ripristino degli arredi urbani alla cancellazione di scritte vandaliche, l’operazione mira ad un miglioramento tangibile della vivibilità e della qualità dello spazio urbano quotidiano.

Questa mattina, dopo una lunga serie di sopralluoghi, tutti i soggetti protagonisti della seconda “Giornata della cura del territorio” si sono dati appuntamento ai Giardini Gianni Rodari di Sestri Ponente, oggetto di un restyling completo, che ha visto la realizzazione del murales degli artisti Giuliogol e Drina A Dodici, la sistemazione del verde, la pulizia dell’area con l’aggiunta di nuovi cestini e il ripristino e riverniciatura delle ringhiere della rotonda e degli elementi di arredo urbano.

«Una città più curata è una città in cui tutti si sentono responsabili di rispettare la cosa pubblica – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – l’amministrazione è impegnata sul territorio in tutti i Municipi e per questo voglio ringraziare la giunta, gli assessori, Aster, Amiu, il personale municipale e i presidenti di Municipio che collaborano per la buona riuscita di queste giornate. È un appuntamento che avvicina i bisogni della cittadinanza all’azione dell’Amministrazione pubblica: una cittadinanza attenta, che fa molte proposte e alla quale vogliamo trasmettere il messaggio di un Comune presente nella cura degli spazi pubblici. Ed è anche l’occasione, per i presidenti di Municipio, di rispondere alle istanze che arrivano dal territorio. La cura della città passa anche attraverso le piccole cose e dall’attenzione quotidiana agli spazi vissuti ogni giorno dai cittadini. Le giornate della cura del territorio continueranno, raccogliendo le segnalazioni che arrivano dai presidenti di Municipio e trasformandole in interventi concreti».

«La cura del verde urbano non è solo una questione estetica, ma un pilastro fondamentale del benessere sociale e della sostenibilità ambientale della nostra città- dichiara l’assessora al Verde del Comune di Genova, Francesca Coppola- Con questa giornata vogliamo dare una risposta concreta e visibile alle richieste dei quartieri, rigenerando aiuole, parchi e fioriere che rappresentano i polmoni di aggregazione per i nostri cittadini. Intervenire con costanza e precisione significa valorizzare il patrimonio naturale di Genova, rendendo ogni quartiere più accogliente e più sano per chi lo vive ogni giorno».

«Il decoro urbano passa inevitabilmente attraverso l’efficienza delle manutenzioni e la prontezza nel ripristino degli arredi- dichiara l’assessore alle Manutenzioni, Massimo Ferrante- Oggi abbiamo messo in campo una squadra coordinata che si occupa di tutto ciò che rende funzionale e sicuro lo spazio pubblico: dalle asfaltature mirate alla verniciatura delle ringhiere, fino alla riparazione delle segnaletiche e degli stalli di sosta. Il nostro obiettivo è la conservazione del patrimonio comunale, agendo su quei piccoli ma fondamentali dettagli che, se trascurati, incidono sulla percezione di sicurezza e degrado. Manutenere oggi significa risparmiare domani e offrire servizi migliori alla cittadinanza».

«Oggi abbiamo portato a termine una parte di lavoro su un’area molto importante per il quartiere- ha detto il presidente del Municipio VI Fabio Ceraudo- Un’area che andava rivitalizzata e rimessa a posto e che aveva bisogno di po’ di colore. Questo è stato un messaggio importante, in un momento veramente complicato e difficile come quello che stiamo vivendo, perché questo parco viene vissuto da un sacco di bambini e giovani ed era giusto dare loro un messaggio di pace, di cui c’è tanto bisogno. Queste giornate dedicate alla cura del nostro territorio dimostrano che c’è stato un cambio di passo, che chiedevamo da tanto tempo. Il ponente negli anni è stato abbandonato, abbiamo visto poche manutenzioni ordinarie e pochissime manutenzioni straordinarie, lavori che invece sono vitali, perché la gente vede la ringhiera, l’aiuola, l’albero non tagliato, i rifiuti abbandonati. Quindi noi andiamo avanti, coinvolgendo anche la comunità e le associazioni per essere capillari. Tutti insieme possiamo fare la differenza».

«La Giornata della Cura del Territorio è molto più di un’operazione straordinaria di manutenzione: è la traduzione concreta di una visione della città che vogliamo condividere con i cittadini- dichiara Francesca Aleo direttrice generale Aster- Noi crediamo che lo spazio pubblico sia il luogo dove si misura la qualità della vita urbana, dove ogni residente ha diritto a trovare decoro, sicurezza e bellezza. Per questo oggi siamo in campo, insieme ad Amiu, con interventi diffusi e coordinati su piazze, strade, aree verdi e spazi di uso comune, in tutti i quartieri segnalati dai Municipi. La scelta di partire dalle segnalazioni dei Municipi non è casuale: significa riconoscere che la conoscenza del territorio parte dal basso, da chi abita quei luoghi ogni giorno e ne percepisce i bisogni reali. Il nostro compito è trasformare quelle segnalazioni in risposte rapide ed efficaci, con le nostre squadre operative presenti capillarmente in città. Questa giornata vuole anche essere un messaggio di metodo: la cura del territorio non può essere episodica, ma deve diventare una pratica ordinaria e condivisa tra istituzioni, aziende di servizio pubblico e comunità. Aster è pronta a fare la sua parte, con professionalità e con il senso di responsabilità che questo lavoro richiede»

«Intervenire in modo diffuso e coordinato con Municipi, Aster e il comune di Genova per AMIU significa dare risposte concrete alle persone nei luoghi che vivono ogni giorno. La giornata di oggi va in questa direzione: una presenza organizzata e costante, con l’obiettivo di migliorare in modo tangibile la qualità degli spazi pubblici» dichiara infine Roberto Spera Direttore Generale AMIU.

Ecco il dettaglio delle operazioni previste per ogni zona:

Municipio 1, Via del Lagaccio (Ex Caserma Gavoglio): pulizia dell’area dai residui vegetali e riposizionamento cassonetti, cura del verde (aiuola ingresso) e asfaltatura a caldo del piazzale antistante. Installazione paletti nelle aree di conferimento rifiuti e transennamento temporaneo dell’aiuola.

Municipio 2, San Teodoro (Largo San Francesco da Paola): rifacimento segnaletica stradale (strisce pedonali) e manutenzione siepi (Giardini Natalino Otto e piazza); lavaggio postazioni cassonetti e pulizia della pensilina AMT (rimozione scritte).Ripristino e verniciatura delle panchine.

Municipio 3, Piazza Romagnosi: verniciatura di panchine e basi dei lampioni; riordino pavimentazione e cura delle piante nei vasi; pulizia straordinaria della piazza e del tratto stradale tra Via Moresco e il mercato.

Municipio 4, San Gottardo: interventi previsti presso i Giardini Marsano (Via Giulia de Vincenzi).

Municipio 5, Teglia (Piazza De Caroli e Piazza Rivara): pulizia piazze, lavaggio e riordino cassonetti; manutenzione del verde e rifacimento segnaletica dei parcheggi; manutenzione panchine e ripristino della rete divisoria presso la S.O.M.S.

Municipio 6, Sestri Ponente: interventi previsti presso i Giardini Gianni Rodari.

Municipio 7, Multedo (Giardini John Lennon): manutenzione alberature e aree verdi; pulizia e sanificazione dei giochi per bambini; verniciatura panchine esistenti, installazione di una nuova seduta e supporto tecnico al comitato locale.

Municipio 8, Piazza Tommaseo: taglio erba e potatura siepi attorno al monumento; ripristino del basolato del marciapiede (lato fermata AMT); spazzamento meccanizzato del parcheggio centrale

Municipio 9, Quarto: interventi previsti presso Villa Stalder.