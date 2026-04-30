Dalla costa all’entroterra, torna il “Maggio dei Parchi”: eventi in tutta la Liguria

Genova. I parchi liguri diventano luoghi di cultura, coesione e vita all’aria aperta per la primavera. È stato inaugurato il “Maggio dei Parchi 2026“, l’appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure.

Il tema scelto per l’edizione 2026 da Europarc Federation, “Uniti dalla natura“, sottolinea l’importanza delle connessioni ecologiche, sociali e istituzionali. Il programma attraversa tutte le aree protette della Liguria, da Ventimiglia a Portovenere, che ospiteranno escursioni e visite guidate.

“Il ‘Maggio dei Parchi’ è un’iniziativa ormai consolidata che ogni anno valorizza in modo straordinario il nostro patrimonio ambientale”– dice l’assessore ai Parchi Alessandro Piana – È proprio grazie a queste retiche i nostri ecosistemi riescono a prosperare e ad affrontare le sfide sempre più complesse poste dal cambiamento climatico. I parchi della Liguria rappresentano un modello virtuoso: realtà diverse, ma unite da un obiettivo comune, quello di proteggere la biodiversità, promuovere uno sviluppo sostenibile e mantenere vive le tradizioni locali”.

L’iniziativa si articolerà per tutto il mese di maggio fino al 4 giugno, con un ricco programma di appuntamenti diffusi su tutto il territorio regionale. Il clou sarà domenica 24 maggio, Giornata Europea dei Parchi.

La Giornata europea dei parchi, che ricorre il 24 maggio, è nata nel 1999 per celebrare l’istituzione delle prime aree protette europee, e Maggio dei Parchi è l’insieme di manifestazioni ed eventi che da 20 anni per un intero mese il Sistema dei Parchi della Liguria offre per far conoscere fra mare e monti la natura, la biodiversità, il patrimonio storico e architettonico, i prodotti tipici e le tradizioni locali ma anche l’impegno quotidiano sui territori per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, per un uso corretto della natura e delle sue risorse, per la promozione delle produzioni tradizionali locali e per la pratica di un turismo sostenibile e rispettoso di ambiente e comunità.