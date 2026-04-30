Genova. Sono 26 i nuovi “Maestri del Lavoro” liguri nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il riconoscimento è attribuito alle lavoratrici e ai lavoratori provenienti da tutto il territorio nazionale che si sono particolarmente distinti per dedizione e impegno nello svolgimento della propria attività nei vari settori produttivi. La cerimonia di consegna delle Stelle al Merito si terrà nella mattinata dell’1 maggio alle ore 10.30 nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa.
Parteciperanno la prefetta Cinzia Torraco, il presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, la sindaca del Comune di Genova e della Città Metropolitana Silvia Salis, il direttore dell’Ispettorato di Area Metropolitana di Genova Sergio Fossati, il console regionale Federmaestri, Franco Micheletto.
I nuovi Maestri del Lavoro liguri:
I nuovi Maestri del Lavoro liguri che riceveranno la Stella al merito sono:
- Vania Ameghino – Federazione Regionale Coldiretti Emilia Romagna (Bologna)
- Rossella Bacigalupi – Nuova Pignone S.r.l. (Massa Carrara)
- Massimo Bazzani – E-distribuzione S.p.A. (Genova)
- Fulvia Becco – Confartigianato Consorzio C.S.A. Centro Sviluppo Aziendale (Savona)
- Stefano Bianchi – FiberCop S.p.A. (La Spezia)
- Quirico Blonda – O.I.T. S.r.l. (Sanremo)
- Laura Cappello Rizzarello – Leonardo S.p.A. (Genova)
- Simona Casto – Grendi Holding S.p.A. (Genova)
- Rosanna Crimaldi – Leonardo S.p.A. (Genova)
- Alessandro Crucitta – Hitachi Rail STS S.p.A. (Genova)
- Attilio Dapelo – Fincantieri S.p.A. (Genova)
- Bernardo De Luca – Ansaldo Nucleare S.p.A. (Genova)
- Maurizio Gatti – Leonardo S.p.A. (Genova)
- Pasquale Lanza – Coseva Società Cooperativa (Camporosso)
- Riccardo Majorana – Leonardo S.p.A. (Genova)
- Dario Ottonello – Ceme S.p.A. (Trivolzio)
- Donatantonio Pincione – Hotel Regina Elena S.r.l. (Santa Margherita Ligure)
- Bruno Porro – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo FS (Genova)
- Azadeh Reisian – Villa Montallegro S.p.A. (Genova)
- Emilio Risola – Leonardo S.p.A. (La Spezia)
- Maria Teresa Roncone – Coseva Società Cooperativa (Camporosso)
- Paolo Sassi – Hitachi Rail STS S.p.A. (Genova)
- Stefano Sivori – Banca Passadore & C. S.p.A. (Genova)
- Massimo Sorlino – Ansaldo Energia S.p.A. (Genova)
- Rosa Spataro – Poste Italiane S.p.A. (Savona)
- Giovanni Vallarino – DNV Italy S.r.l. (Genova)