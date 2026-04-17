Centrodestra, Lorella Fontana lascia la Lega: “Troppo a destra, dimenticato l’antifascismo”

Genova. Lorella Fontana lascia la Lega. La ormai ex capogruppo in municipio Ponente, già consigliera comunale e capogruppo durante il primo governo Bucci, figura di riferimento, da anni, per il territorio e per il centrodestra, ha annunciato con una nota di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla Lega Salvini Premier “dopo una lunghissima riflessione non facile emotivamente”.

Fontana, lombarda ma genovese d’adozione, è attiva nel Carroccio dal 2009. “Ritengo di aver svolto con impegno, determinazione, responsabilità e profondo rispetto verso le istituzioni e i suoi rappresentanti, interni ed esterni al partito, il mio ruolo, prima di tutto di militante e poi nei ruoli che ho ricoperto in qualità di eletta – spiega – purtroppo, la trasformazione politica della Lega a livello nazionale, rispetto al suo nascere, non mi permette ormai più di ritrovarmi in essa, assistendo allo snaturamento dei valori, dei principi e delle idee”.

“Per coerenza e senso di appartenenza, nonché per rispetto verso i cittadini che in questi anni mi hanno dato e rinnovato fiducia e vicinanza, ho atteso e rinviato più volte questa decisione, cercando di vedere positivo e auspicando che, anche rispetto agli inconfutabili segnali non positivi, la direzione intrapresa fosse variata verso un cambiamento ed un ritorno a ciò che eravamo”, aggiunge.

“Purtroppo ciò non è avvenuto, si è altresì avuto un crescente spostamento a destra, distante da uno dei pilastri della Lega Nord, l’antifascismo, e anche dal mio percorso personale e politico negli anni antecedenti al 2009”.

“Certamente da parte mia continuerò a mantenere rapporti cordiali e di amicizia, rispettando tutti.

E poiché la vita sa essere non solo imprevedibile ma anche coerente, non sarò sorpresa se un giorno ci si ritroverà nuovamente uniti nelle idee e nei valori con i quali è stata fondata la Lega e nei quali si è sempre creduto”, conclude Fontana.