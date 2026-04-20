Lite finisce nel sangue: uomo ferito aggredisce i soccorritori durante il viaggio in ambulanza

Genova. Intervento in codice rosso questo pomeriggio in via Porta degli Archi, nei pressi di via Fieschi, a seguito di una rissa finita nel sangue.

Per cause da chiarire è scoppiata una lite fra due uomini di mezza età; a farne le spese maggiori è stato uno straniero, aggredito da un soggetto italiano subito fermato dalle Forze dell’ordine prontamente intervenute. La vittima è stata trovata a terra con copiosa emorragia al volto in conseguenza di un trauma cranico e facciale con ferite al volto e alla nuca. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese.

Spinalizzato e caricato a fatica in ambulanza a causa di un forte stato di agitazione, una volta a bordo l’uomo ha tentato di divincolarsi dai presìdi di immobilizzazione per aggredire i soccorritori e rendendo necessario l’ausilio degli agenti. È stato infine ospedalizzato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera; al triage il codice è stato elevato a rosso.