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Aggressione

Lite finisce nel sangue: uomo ferito aggredisce i soccorritori durante il viaggio in ambulanza

Soccorso con una grossa emorragia al volto durante il trasporto verso il pronto soccorso ha dato in escandescenza, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine

ambulanza croce bianca

Genova. Intervento in codice rosso questo pomeriggio in via Porta degli Archi, nei pressi di via Fieschi, a seguito di una rissa finita nel sangue.

Per cause da chiarire è scoppiata una lite fra due uomini di mezza età; a farne le spese maggiori è stato uno straniero, aggredito da un soggetto italiano subito fermato dalle Forze dell’ordine prontamente intervenute. La vittima è stata trovata a terra con copiosa emorragia al volto in conseguenza di un trauma cranico e facciale con ferite al volto e alla nuca. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese.

Spinalizzato e caricato a fatica in ambulanza a causa di un forte stato di agitazione, una volta a bordo l’uomo ha tentato di divincolarsi dai presìdi di immobilizzazione per aggredire i soccorritori e rendendo necessario l’ausilio degli agenti. È stato infine ospedalizzato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera; al triage il codice è stato elevato a rosso.

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