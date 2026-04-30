In Liguria aumentano i residenti: oltre mille in un anno (e non solo grazie agli stranieri)

Genova. La popolazione residente in Liguria nel 2024 aumenta lievemente grazie alle migrazioni, senza gli arrivi dall’estero e dalle altre regioni italiane sarebbe calata di oltre 12mila abitanti. Lo rileva l’Istat nel censimento permanente della popolazione in Liguria, che al 31 dicembre 2024 ammonta a 1.510.143 residenti, in aumento di 1.003 unità rispetto al 2023 con un più 0,1%.

L’aumento è determinato dalla dinamica positiva del saldo migratorio con l’estero a +11.395 unità, del saldo migratorio interno a +2.206 e dell’aggiustamento statistico a +94, che compensano la dinamica negativa del saldo naturale a -12.692 unità.

Tutte le province concorrono, seppur in misura diversa, a determinare l’andamento regionale: in particolare Genova per dimensione demografica è la provincia con il più basso saldo naturale a -6.782 unità e nel contempo, con il più elevato saldo migratorio estero a +6.380 e interno a +1.317.

In valore assoluto l’aumento più consistente si registra nella provincia di Genova con un +1.184 di residenti, seguita dalla provincia di Imperia con un +548, valori che compensano le diminuzioni nelle province di Savona a -557 e La Spezia a -172.

In termini relativi, l’aumento maggiore della popolazione risulta in provincia di Imperia (+0,3%), seguita da Genova (+0,1%), mentre nelle province di Savona e La Spezia si registrano cali rispettivi del -0,2% e -0,1%.

Gli stranieri censiti sono 163.189 in crescita di 7.543 unità rispetto all’anno precedente, il 10,8% della popolazione regionale. Provengono da 166 Paesi, prevalentemente da Albania (13,1%), Romania (12,1%), Marocco (9,5%), Ecuador (8,3%) e Bangladesh (6,6%). La maggior parte degli stranieri residenti in Liguria proviene dall’Europa (41,2%), il 23,4% dall’Africa, il 18,7% dall’America e il 16,7% dall’Asia.

In Liguria, diversamente che nel resto del Paese, la denatalità ha avuto una lieve battuta di arresto. I nati nel 2024 sono 8.380 (+ 37 rispetto al 2023), grazie ad un aumento di 142 nati stranieri. Nel 2024 si è ridotta la mortalità (-532 decessi rispetto all’anno precedente). Le donne sono il 51,6% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 47mila unità per la maggiore longevità femminile.

L’età media della popolazione ligure si innalza rispetto al 2023 da 49,5 a 49,6 anni. La Spezia ed Imperia sono le province più giovani rispettivamente 49,2 e 49,3 anni, Savona quella più anziana a 50,4 anni. Genova sale da 49,5 a 49,6 anni. La componente straniera rallenta l’invecchiamento della popolazione. Il Comune più piccolo della Liguria si conferma Rondanina (Genova) con 58 abitanti.

“Un’ottima notizia che conferma la bontà delle scelte messe in campo dall’amministrazione regionale per rendere la Liguria sempre più attrattiva e convincere più persone a scegliere il nostro territorio per venire a vivere, a fare impresa, a mettere su famiglia, a trascorrere anni sereni – ha commentato Federico Bogliolo, consigliere regionale di Vince Liguria -. Questo è fin dall’inizio l’obiettivo dichiarato del presidente Marco Bucci. L’aver invertito il pericoloso trend del calo demografico che sembrava inesorabile è di per sé già un ottimo risultato, ma consolidare questa crescita con progressivi miglioramenti è di buon auspicio e spinge a continuare su questa strada. Il dato previsionale indicato al 30 giugno 2025, con 1.510.624 liguri residenti rispetto ai 1.510.143 del 31 dicembre 2024, ribadisce un ulteriore aumento. Siamo consci che il dato della denatalità sia certamente quello su cui è più difficile incidere, ma dipende da una molteplicità di fattori che non sono sotto il controllo di un ente locale, mentre favorire l’arrivo di residenti da altri territori sì, e la notizia di crescita è indice di un miglioramento della qualità della vita e delle opportunità offerte. Il saldo positivo del movimento migratorio da e verso la Liguria è un dato assolutamente positivo che non può che essere accolto con favore”.