Licenziamenti Tirrenia anche a Genova, Pandolfo e Ghio (Pd): “Crisi ignorata dal Governo”

Genova. “Il licenziamento collettivo che coinvolge lavoratori di Tirrenia anche a Genova è l’ennesimo segnale di una crisi che il Governo ha scelto di ignorare fino all’ultimo. Non siamo di fronte a una semplice riorganizzazione aziendale, ma allo smantellamento progressivo di un operatore storico della continuità territoriale marittima, con ricadute dirette sui territori e sull’occupazione”. Lo dichiarano i deputati del Partito Democratico Alberto Pandolfo e Valentina Ghio, che hanno sottoscritto e promosso un’interrogazione parlamentare sul caso Tirrenia.

La compagnia ha annunciato ieri la procedura collettiva per 42 amministrativi in seguito alla “significativa riduzione degli asset aziendali e delle relative attività operative e commerciali”.

“A Genova – proseguono – parliamo di lavoratori che pagano il prezzo di anni di scelte sbagliate, tra ridimensionamenti, cessioni e assenza totale di una strategia industriale. È inaccettabile che si arrivi ai licenziamenti senza aver costruito alcuna alternativa, né sul piano occupazionale né su quello industriale, nonostante le sollecitazioni delle organizzazioni sindacali. In questi anni abbiamo assistito a una totale assenza del Governo, che ha di fatto lasciato campo libero a operazioni che hanno avvantaggiato esclusivamente la proprietà, senza alcuna tutela per i lavoratori e senza una visione industriale per il settore”.

“Il danno è ormai fatto, con un mercato già concentrato e una continuità marittima svuotata nei fatti. Il rischio concreto è che i costi vengano scaricati interamente su cittadini e imprese, con servizi peggiori e meno accessibili. Serve riscrivere subito le regole, introducendo vincoli chiari, controllo sui prezzi e includendo anche il trasporto merci, oggi completamente scoperto. Non è accettabile che mentre si parla di nuovi bandi si lascino a casa lavoratori e si indeboliscano territori strategici come Genova. La continuità territoriale non può essere una formula vuota: deve garantire diritti, lavoro e accessibilità reale”.

“Continueremo a monitorare la situazione e a incalzare il Governo affinché si assuma finalmente le proprie responsabilità, a partire dalla tutela dei lavoratori coinvolti e dalla definizione di una vera politica pubblica per il sistema marittimo”, dichiarano i deputati Alberto Pandolfo e Valentina Ghio.