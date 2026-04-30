Letizia Moratti a Genova per la sua autobiografia, l’incontro con Bucci a Villa del Principe

Genova. L’ex ministra ed ex sindaca di Milano Letizia Moratti arriva a Genova per presentare il suo nuovo libro, L’importanza di credere nei sogni, edito da Solferino.

Oggi presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Moratti sarà a Villa del Principe alle 18 di lunedì 4 maggio. Con lei nel corso della presentazione il presidente della Regione Marco Bucci, il presidente del gruppo Messina Stefano Messina e il presidente di Costa Edutainment Giuseppe Costa.

Il libro è un’autobiografia in cui Moratti racconta la storia personale e l’impegno civile e politico. Ci sono l’infanzia, la formazione, l’incontro con Gian Marco Moratti, i figli, ma anche la fede e la fondazione della comunità di San Patrignano. E poi gli incarichi pubblici in Rai come presidente, a Milano come prima donna sindaco della città e oggi in Europa, al Parlamento.