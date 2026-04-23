Lavori sul nodo di Busalla, lo storico ortofrutta costretto a chiudere: “Siamo in zona cantiere”

Busalla. Le conseguenze dei lavori sulla A7 per il nodo di Busalla iniziano a farsi sentire in modo concreto. Lo storico banco di ortofrutta dei fratelli Tedesco, che si trova nella zona in cui verranno fatti i lavori per la rampa provvisoria, chiuderà proprio a causa del cantiere.

Ad annunciarlo sono stati i titolari, confermando che dopo dieci anni di attività il punto vendita chiuderà i battenti: “La decisione non dipende dalla nostra volontà, ma dai lavori programmati nella zona per la realizzazione di una nuova uscita provvisoria dell’autostrada. Abbiamo fatto diversi tentativi per trovare una nuova sede che ci permettesse di proseguire l’attività in zona, ma purtroppo senza successo”, hanno spiegato.

L’ultimo giorno di lavoro sarà sabato 25 aprile, dopodiché l’attività resterà nella sede di Casella, lungo la 226 all’altezza del viale alberato: “Ci impegniamo fin da ora a tornare nella zona di Busalla non appena troveremo un locale adatto alle nostre esigenze oppure, una volta conclusi i lavori, se si presenterà la possibilità di rientrare nella sede che ci ha ospitato e dato soddisfazioni per questi dieci anni”.

Tantissimi i commenti di vicinanza all’azienda da parte degli storici clienti di Busalla, che hanno promesso di spostarsi a Casella per continuare ad acquistare frutta e verdura. I lavori sul nodo di Busalla intanto proseguono. La fase due, che sta entrando nel vivo, prevede il rifacimento dell’uscita di Busalla provenendo da Genova e del ponte sullo Scrivia in carreggiata nord. Aspi ha progettato due rampe provvisorie in uscita da Genova e in ingresso per Milano per garantire l’utilizzo del casello di Busalla anche durante le fasi di cantiere.