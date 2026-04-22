L’Accademia Italiana della Marina Mercantile apre nuovi corsi di formazione per le aziende

Genova. L’Accademia Italiana della Marina Mercantile apre nuovi percorsi formativi dedicati alle aziende, progettati per sviluppare competenze trasversali (soft skills) direttamente collegate alle sfide reali del settore.

Il percorso formativo “Human Lab” è mirato a formare in maniera capillare professionisti e tecnici che operano in contesti organizzativi complessi, collaboratori e dipendenti aziendali, figure in crescita verso ruoli di coordinamento e futuri manager e responsabili di team.

Transizione digitale, cambiamento organizzativo, nuove tecnologie, relazioni professionali sempre più complesse, carichi di lavoro elevati e necessità di ridurre la complessità decisionale: sono questi i temi su cui i docenti dell’Accademia puntano in modo mirato ed efficace per sviluppare competenze stratregiche, relazionali e organizzative, fondamentali per affrontare le sfide del mondo marittimo contemporaneo.

In linea con il modello formativo dell’Accademia, il programma integra teoria e pratica, con un approccio orientato all’applicazione concreta delle competenze nei contesti professionali. Per raggiungere tali obiettivi, “Human Lab” sviluppa quindi la gestione di problemi complessi e processi decisionali, una comunicazione efficace e strategica, affiancata a una gestione delle relazioni e dei conflitti. Fondamentale anche la formazione per la leadership e il coordinamento dei team. Coerentemente con l’approccio Faimm, la didattica è fortemente orientata alla pratica e all’esperienza: simulazioni e casi reali, esercitazioni operative, role play e attività di gruppo, applicazione immediata delle competenze. Human Lab è rivolto a gruppi di lavoro di minimo 10 e massimo 15 persone. Per andare incontro alle esigenze delle aziende, può essere erogato in più lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco). Il programma è articolato in moduli progettati per sviluppare competenze trasversali e manageriali integrate.