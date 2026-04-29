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Spettacolo

La Voce di Antigone, il 13 maggio al Teatro Ivo Chiesa gli attori-detenuti del carcere di Marassi

L'iniziativa ha anche una finalità solidale: l'incasso dei biglietti sarà destinato a sostenere le attività rivolte agli attori-detenuti

voce di antigone

Genova. Un progetto che unisce teatro e impegno sociale arriva sul palco del Teatro Ivo Chiesa: mercoledì 13 maggio alle ore 20:30 va in scena “La Voce di Antigone”, produzione Teatro Necessario.

Lo spettacolo vede protagonisti gli attori-detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi, coinvolti in un percorso artistico e rieducativo che trova nel teatro uno strumento concreto di espressione e reinserimento.

Diretto da Eva Cambiale e Carlo Orlando, il lavoro prende ispirazione dalla figura di Antigone, simbolo universale di resistenza e difesa dei diritti. In questa rilettura contemporanea, la tragedia classica diventa occasione di riflessione sui temi della libertà, della dignità umana e della responsabilità individuale.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: l’incasso dei biglietti sarà destinato a sostenere le attività rivolte agli attori-detenuti. Il progetto è supportato dal Rotary Club Genova San Giorgio ETS.

Biglietti e informazioni: ingresso 15 euro (8 euro studenti).
I biglietti sono disponibili presso il teatro oppure prenotabili tramite la segreteria del club entro venerdì 8 maggio (genovasangiorgio@rotary2032.it).
Ingresso in sala dalle 19:45.

Modalità di pagamento per le prenotazioni:
IBAN: IT96X053870140000049531463
Intestato a: Rotary Club Genova San Giorgio ETS
Causale: “Teatro Necessario”

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