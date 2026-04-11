La Sampdoria supera anche il Pescara ed avvicina la salvezza, Lombardo: “Vietato mollare, oggi esultiamo ma domani subito sul pezzo”

Pescara. Terzo centro consecutivo in campionato per la Sampdoria ‘made in Lombardo’. La squadra blucerchiata sembra aver trovato il piglio giusto per terminare al meglio una stagione che, fino a pochi mesi fa, navigava in acque burrascose. Risultati altalenanti, un equilibrio ormai perso, il nuovo allenatore ha portato una ventata di aria fresca che ha ridato ossigeno ad una formazione, fino al suo arrivo, forte nei singoli ma decisamente non incisiva nel collettivo.

Lo dimostrano ovviamente le tre vittorie consecutive, soprattutto la prova di carattere messa oggi in campo contro il Pescara. Sotto nel risultato per una disattenzione difensiva, il secondo tempo è stato amministrato molto bene dalla Samp. Saper soffrire nei momenti giusti e pungere al primo spiraglio, la vittoria di oggi non è solo targata Conti – Depaoli, ma porta il nome di ogni componente della rosa più quello di Attilio Lombardo, sempre pronto a redarguire i suoi nei momenti opachi del match.

La felicità al termine della partita è visibile sul volto dell’allenatore: “Una bella vittoria, siamo davvero felici. Sotto nel risultato, in un ambiente così caloroso era difficile per tutti. Complimenti ai ragazzi che hanno mantenuto la calma, è stato fondamentale, ci ha permesso di essere decisivi ed incisivi davanti. Sono tre punti importanti, ci danno molta fiducia per raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza“.

“Il mio mantra è tutto nel ‘gruppo squadra’, è questo quello che conta – continua Lombardo -. Possono cambiare gli interpreti, entrare giocatori che possono fare la differenza come è successo oggi, ma questi sono i principi che deve avere questa squadra. È la mentalità giusta che ci deve servire per i prossimi quattro impegni, che saranno ancora più decisivi di quello di oggi”.

Tra tutti spicca Begic, anche se l’allenatore ha parole d’elogio, oltre che per il gruppo, anche per altri due giocatori: “Non mi piace parlare dei singoli, ma posso sottolineare la prova di Conti. Sono felicissimo inoltre che ha segnato Depaoli, da gennaio ad oggi ha giocato poco con i nuovi arrivi, ma ho sempre visto tanta grinta da parte sua. Se vedo un giocatore così, non guardo in faccia nessuno. Se meriti di giocare, entri e ti rendi decisivo, ben venga Depaoli anche per le prossime partite“.

Ora tutto il focus si sposta per gli ultimi scontri stagionali, zero sconti alla squadra: “Non possiamo mollare di un centimetro. La squadra mi ha chiesto il giorno libero ma non glielo darò, rimango sul pezzo fino a quando non saremo salvi, fino alla fine del campionato. La partita importante per me è quella di venerdì. Oggi possiamo esultare, ma domani tutti dobbiamo già dimenticarci di oggi”.