La rassegna cinematografica di Giordano Bruschi si chiude col docufilm che racconta le sue lotte

Genova. Terzo appuntamento con la rassegna cinematografica “Tempo di ribellione” ideata da Giordano Bruschi che dopo “Achtung Banditi”, “La Battaglia di Algeri” e “Sacco e Vanzetti” si concluderà con il docufilm “Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi” di Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli, che racconta la Resistenza e le lotte operaie di Giordano Bruschi.

La proiezione si terrà mercoledì 22 aprile alle 17.30 al cinema Sivori di Salita Santa Caterina 3 e parteciperanno il giornalista Pietro Adami, Valter Seggi del Circolo Sertoli, il critico cinematografico Juri Saitta, Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli autori del docufilm e Giordano Bruschi, il partigiano Giotto. Entrata libera.

“A ridosso del 25 aprile ci è sembrato necessario ricordare l’impegno di Giordano nella Resistenza – spiega Valter Seggi del Circolo Sertoli – e il film Giotto dove lui stesso racconta i tragici anni del fascismo e l’incontro con Gillo Pontecorvo, il comandante Barba che gli diede il nome di battaglia Giotto, ci è sembrata la giusta chiusura per una rassegna che ha voluto dare voce a uomini e donne ribelli come quelli raccontati nei precedenti film della rassegna e allo stesso partigiano Giotto”.

Il documentario “Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi”, distribuito da Distribuzioni dal Basso, è uscito nel maggio 2021 e da allora continua ad essere proiettato nei cinema e nelle scuole.

In circa un’ora restituisce tramite il racconto diretto di Giordano Bruschi (classe 1925), alcune vicende storiche di Resistenza e lotta sociale.

Dalla partecipazione di Giordano alla Resistenza come staffetta partigiana ai moti dei 30 giugno 1960, dalla battaglia operaia per l’autogestione della San Giorgio del 1950, allo sciopero dei quaranta giorni organizzato dai marittimi nel 1959, fino alla sua attività come politico e sindacalista genovese.

L’urgenza del lavoro nasce dalla necessità di raccogliere il racconto di Giordano, uno degli ultimi testimoni di alcune fasi storiche tra le più significative di Genova nel Novecento e insignito con il Grifo d’Oro, massima onorificenza assegnata alle personalità che hanno reso onore alla città di Genova.

Il documentario è stato selezionato al May Day Reel Work Film Festival di Santa Cruz (California) nel maggio 2021, successivamente ha partecipato al Bellaria Film Festival di Rimini e al Job Film Days di Torino.

La rassegna Tempo di ribellione è organizzata dal Circolo Sertoli con la collaborazione del Gruppo di Lavoro formato da Giordano Bruschi (Giotto), Valter Seggi, Luca Borzani, Gianfranco Pangrazio (Associazione Leonardi V-idea), Ludovica Schiaroli, Mirko Credito, Pietro Adami, Valter Lattanzi, Giuseppe Pezzoni, Andrea Rocco, Juri Saitta.

Con la collaborazione della Cineteca di Bologna e il suo prezioso lavoro di recupero e restauro di pellicole che hanno fatto la storia del cinema; il patrocinio del Comune di Genova e il Municipio Media-Valbisagno e il sostegno economico di Coop Liguria.