“La promessa”, lunedì a Palazzo Ducale la giornalista Marianna Aprile presenta il suo libro

Genova. La giornalista Marianna Aprile sarà a Palazzo Ducale lunedì 27 aprile per presentare, in dialogo con Vincenzo Roppo, La promessa, il suo libro edito da Rizzoli. L’appuntamento è previsto a partire dalle ore 18.30 nella Sala del Maggior Consiglio.

Dopo un lungo percorso puntellato di conflitti, rivendicazioni ed esperienze cruciali come la Resistenza, prima con le elezioni amministrative di marzo, e poi con il referendum del 2 giugno e l’elezione dell’Assemblea costituente, le donne votano e sono votate per la prima volta.

Con La promessa Marianna Aprile fa il punto sui diritti conquistati e su quelli ancora da conquistare, sulle divergenze e le convergenze tra la legislazione e la realtà.

A Montecitorio arrivarono le ventuno costituenti e il loro contributo alla Carta fissò quei principi che le battaglie di generazioni successive di donne, attiviste, femministe e parlamentari – di sinistra e di destra – riusciranno a far tradurre in leggi concrete e nuovi diritti: divorzio, aborto, maternità protetta, parità salariale, riforma del diritto di famiglia. Ma qual è oggi lo stato di salute di quei diritti?

Ricostruendo vicende dimenticate e muovendosi tra le biografie straordinarie di donne troppo a lungo ignorate, Marianna Aprile ripercorre una storia lunga ottant’anni e si chiede infine che cosa resta della promessa del suffragio femminile: le donne pensano ancora al voto come a “una cosa stupenda”, come la definì Lula Tonini nel 1946?

Marianna Aprile, giornalista, dopo venticinque anni di carta stampata oggi collabora con «Marie Claire», conduce In Onda su La7 con Luca Telese e Amici e nemici su Radio24 con Daniele Bellasio. Ha scritto Il grande inganno (Piemme, 2019), Materiali resistenti (Piemme, 2025, con Luca Telese) e il romanzo In balia (La nave di Teseo, 2021)

L’incontro fa parte del ciclo Un Palazzo di libri che – curato da Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi – si avvale del contributo di BPER Banca.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a giugno con Dario Fabbri (6 maggio), Manuel Vilas (18 maggio), Antonio Scurati (25 maggio), Dacia Maraini (10 giugno) e Viola Ardone (15 giugno).