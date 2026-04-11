  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Celebrazioni

“La persona oltre la divisa”, nell’atrio di Palazzo Ducale la mostra fotografica della polizia

Dodici scatti che mostrano le storie degli agenti, ma anche le motivazioni che li hanno spinti a scegliere di dedicare la loro vita al servizio degli altri

Generico aprile 2026

Genova. In occasione delle celebrazioni del 174°anniversario della fondazione della polizia di Stato verrà allestita, nell’atrio porticato di Palazzo Ducale, nell’area antistante la biglietteria, una mostra fotografica realizzata dal ministero dell’Interno e intitolata La persona oltre la divisa, che rappresenta i mesi del calendario: 12 scatti che, attraverso il ritratto delle donne e degli uomini della polizia di Stato, mostrano le loro storie individuali, ma anche le motivazioni che li hanno spinti a scegliere di dedicare la loro vita al servizio degli altri, nell’ambito dei più diversi uffici e specialità.

Le fotografie, ad opera di Guido Stazzoni e Settimio Benedusi, colgono gli sguardi e i gesti spontanei che parlano di amicizia, fiducia e collaborazione, unite nelle tante anime della polizia di Stato con un medesimo filo conduttore: “La passione per il proprio lavoro e l’orgoglio di indossare una divisa simbolo di legalità, fiducia e umanità”.

“Il linguaggio visivo che è stato scelto – ha spiegato il capo della polizia Vittorio Pisani, in occasione della presentazione ufficiale del calendario 2026 – si muove su due piani: alla fotografia di gruppo, in uniforme, che simboleggia l’unità nei valori e il senso di appartenenza, è stato affiancato il ritratto individuale, in bianco e nero, che fa emergere le storie personali delle nostre donne e dei nostri uomini. Così da evocare l’essenza della nostra missione: il prezioso equilibrio tra il costante adempimento del proprio dovere e la vita quotidiana e familiare. Un racconto che mostra la polizia di Stato come una grande famiglia, ispirata da quei valori profondi che meglio possono guidarla per proteggere e servire con responsabilità e umanità le nostre comunità. Scatti che parlano di noi, delle nostre storie e che si proiettano verso la gente, parlando di quel futuro che vogliamo costruire insieme a voi”.

Il calendario della polizia di Stato non è solo un mezzo per comunicare l’essercisempre, ma anche uno strumento di solidarietà: i proventi delle vendite, infatti, sono stati destinati a due importanti cause: il piano Marco Valerio, che sostiene le famiglie degli agenti con figli affetti da gravi patologie, e il progetto Wash (Water, sanitation and hygiene) dell’Unicef in Zambia, per garantire il diritto all’acqua potabile alle comunità.

La mostra sarà fruibile fino a domenica 12 aprile.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.