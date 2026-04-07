La Croce Bianca lancia il nuovo corso per la formazione di soccorritori

Genova. Nuove opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario: lunedì 20 aprile alle ore 20:30, presso il Centro formazione della Croce Bianca Genovese in Piazza Palermo 7r, prenderà il via il nuovo corso per aspiranti soccorritori volontari di ambulanza organizzato dalla storica Pubblica Assistenza della Foce.

Il percorso formativo, completamente gratuito e della durata di circa due mesi, prevede due lezioni settimanali: il lunedì dedicato alla teoria e il giovedì alla pratica, sempre nella fascia oraria 20:30-22:30, per un totale di sedici incontri.

Il programma didattico affronterà i principali ambiti dell’emergenza sanitaria, tra cui rianimazione cardiopolmonare su adulti e bambini, disostruzione delle vie aeree, gestione del trauma, trattamento delle emorragie massive e utilizzo dei presìdi sanitari in dotazione alle ambulanze.

Al termine del corso sono previsti esami teorico-pratici finalizzati all’abilitazione dei partecipanti. I nuovi soccorritori potranno quindi operare nei servizi sanitari ordinari ed emergenziali della Croce Bianca Genovese presso le sedi di Piazza Palermo 25r, Via di Santa Chiara 49r (Carignano) e Via Posalunga 66B (Borgoratti).

Fin dalle prime fasi sarà inoltre possibile svolgere attività di tirocinio in qualità di osservatori, affiancati da personale esperto, per acquisire familiarità con mezzi, procedure e attrezzature.

La partecipazione è aperta a chi abbia compiuto almeno 16 anni; per i minori sarà necessaria la manleva dei genitori.

Questo corso non è un percorso generico di primo soccorso rivolto alla cittadinanza, ma un iter strutturato per la formazione di volontari destinati a operare attivamente a bordo dei mezzi di soccorso, sia in ambito emergenziale sia nei servizi ordinari e sociali.

«Il fabbisogno di volontari resta sempre elevato -sottolinea Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese-. Ogni giorno riceviamo numerose richieste di trasporti sanitari e servizi sociali, ma, non di rado, siamo costretti a rinunciare a qualche servizio. È anche per questo che continuiamo a investire nella formazione di nuovi soccorritori».

«Il corso -aggiunge Carrubba- non è per nulla rivolto esclusivamente ai giovani. Il nostro gruppo delle “Penne bianche” rappresenta una risorsa fondamentale: i volontari in pensione riescono spesso a garantire disponibilità negli orari più complessi. Il nostro messaggio è chiaro: c’è spazio per tutti, nel rispetto del tempo e delle possibilità di ciascuno».

Per iscriversi è necessario compilare il form online all’indirizzo https://bit.ly/corsocbg⁠ entro il 18 aprile.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a comunicazione@crocebianca.it, contattare il numero 010 36 36 36 o inviare un DM sui canali social @crocebiancagenovese.