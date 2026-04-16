La CDM Futsal spaventa il Genzano: da 3-0 a 3-2 in meno di un minuto

Genzano. Una CDM Futsal che vuole provare a dare un senso, almeno nell’orgoglio, a questo finale di campionato va al Palacesaroni a rendere visita ad un’Ecocity Genzano che invece cerca punti per scalare la classifica in chiave playoff. Gara equilibrata e combattuta, che si sblocca solo al 14’ quando Barra fa tutto benissimo e poi trova un angolo impossibile da cui lascia partire un gran destro che non dà scampo a Politano, insaccandosi sotto la traversa.

Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 18’ con Brunelli che sfrutta una bell’azione ad aggirare e piazza un sinistro chirurgico che s’infila fra paolo e portiere. A poco più di un minuto dalla sirena, arriva l’episodio che potrebbe instradare la gara: Politano esce dalla porpia area ma controlla male, sul pallone si avventa Barichello che gli ruba il possesso. Il portiere interviene in scivolata ma colpisce la gamba del numero 24 e si vede sventolare il cartellino rosso. In porta ci va Di Tomaso ma la CDM dovrà giocare l’ultimo minuto in inferiorità numerica. Ed è proprio allo scadere che arriva la doccia fredda, firmata Barichello. Si va al riposo sul 3-0.

Nella ripresa la CDM riapre la partita in meno di un minuto e lo fa nel segno della coppia Babris-Ortisi. Prima è il lettone a pescare benissimo il proprio capitano, tutto solo davanti a Di Ponto. Freddezza glaciale del Gallo che la piazza alla destra del portiere dell’Ecocity e fa 3-1. Poi Ortisi decide di restituire la cortesia al proprio compagno di squadra, servendogli un cioccolatino sul quale Babris spara un vero missile mancino che non dà scampo al portiere avversario, per il 3-2 che riapre tutto.

Al 14’ ci prova anche Baklanov dopo il tocco su punizione di Murilo. Stavolta Di Ponto è attentissimo e smanaccia in qualche modo. L’Ecocity però si carica via via di falli e all’11’ Barichello commette l’infrazione numero 6 per la sua squadra, mandando Babris dal dischetto del tiro libero. Il suo mancino però finisce fuori di un soffio. Si resta sul 3-2 per i padroni di casa. L’occasione per l’Ecocity arriva poco dopo con il gran tiro di Brunelli disinnescato da Di Tomaso, il pallone finisce sui piedi di Taborda che però non trova la deviazione vincente. Sul ribaltamento di fronte è Boutabouzi ad avere la chance per pareggiare i conti ma la sua puntata finisce fuori di pochissimo. Stesso destino per il destro di Barichello che al 13’ dalla distanza apre troppo la mira.

Al 15’ invece ci vuole uno strepitoso Di Ponto per dire no a Babris, presentatosi tutto solo davanti al portiere dell’Ecocity che ha il gran merito di non lasciarsi ingannare dalle finte dell’avversario. Tocco di sinistro del lettone e parata a mano aperta a tenere avanti i suoi. Un minuto dopo Taborda lascia sul posto il diretto avversario e si libera al tiro ma Di Tomaso non vuol essere da meno del suo collega dall’altra parte del campo e para in due tempi.

A 3.24 dalla fine mister De Jesus manda in campo Babris con la maglia del portiere di movimento. A segnare però è l’Ecocity: angolo dalla destra, palla ribattuta da Di Tomaso che finisce però sui piedi di Barichello, il suo tiro rimane strozzato e sta per spegnersi sul fondo ma diventa un assist perfetto per Taborda, appostato sul secondo palo. Colpo di testa e pallone in fondo al sacco per il 4-2 dei padroni di casa a poco più di due minuti dalla sirena. La CDM però non si arrende e va vicina al goal prima con Babris e poi con Ortisi ma il punteggio non cambia più. I tre punti vanno all’Ecocity ma la squadra di De Jesus conferma il proprio valore, a dispetto di una retrocessione arrivata sicuramente con troppo anticipo.

Il tabellino:

ECOCITY GENZANO: Mammarella, Giacchini, Gastaldo, Barra, Guerini, Brunelli, Dettole, Di Ponto, Taborda, Barichello, Ricci, Micheletto. All. Di Fazio.

CDM FUTSAL: Ortisi, Bevegni, Murilo, Iardella, Boutabouzi, Babris, Di Tomaso, Adamopulos, Baklanov, Ugas, Guga, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Filannino di Jesi e Lavanna di Pesaro – CRONO: Di Donato di Merano.

RETI: 13.56pt Barra, 18.14pt Brunelli, 19.59pt Barichello, 2.18st Ortisi, 2.43 Babris, 17.49st Taborda.

NOTE: Espulso Politano a 18.50pt. Ammoniti Babris a 3.27st, Brunelli a 4.10st, Ricci a 8.58st, Barichello e Taborda a 11.26st.