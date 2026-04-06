JUVENTUS (4′ Bremer) 1-0 GENOA

14′ Primo squillo del Genoa. Lancio profondo di Bijlow per Ellertsson che poi offre a Messias. Il brasiliano viene steso da Locatelli, giallo per il centrocampista bianconero.

13′ Dominio Juve in questo avvio. Quasi inesistente il pressing del Genoa che lascia spazio ai bianconeri per scavalcare facilmente la metà campo.

10′ Genoa in campo con una maglia speciale dedicata al FuturFestival che si terrà a Torino nei primi di luglio. Divisa arancione che poi sfuma verso il blu.

8′ C’è ancora spazio per Thuram che prosegue per vie centrali e va alla conclusione, destro di poco a lato.

6′ Altra opportunità per la Juve con Yildiz che arriva al tiro dal centro-sinistra, blocca Bijlow.

4′ Juventus in vantaggio. Gol di Bremer che colpisce di testa e trova la deviazione di Vasquez che mette fuori gioco Bijlow. Azione un po’ confusa con tanti rimpalli, Genoa un po’ morbido nel tentativo di allontanare il pallone. Qualche protesta perché Colombo era a terra, ma il gol è stato confermato.

3′ Potenziale chance per la Juve. Nasce tutto da un’incursione centrale di Thuram che ha trovato tanto spazio per portare palla. Poi David rallenta il gioco e il Genoa si risistema. L’azione termina con il pallone in out, corner per i bianconeri.

Si comincia! Primo possesso per la Juventus che cerca subito di avanzare.

Primo Tempo

Juventus e Genoa nel tunnel degli spogliatoi. Il direttore di gara è ligure, Davide Massa della sezione di Imperia.

Juventus – Genoa, le formazioni

Nel Genoa solo un cambio rispetto alla sconfitta con l’Udinese. Si tratta del ritorno da titolare di Martin al posto di Norton-Cuffy, indisponibile. Nota sul pubblico: sono pochi i tifosi presenti nel settore ospiti, gli ultras hanno disertato la trasferta per contestare il prezzo troppo alto dei biglietti.

Nella Juventus torna David in attacco. C’è l’ex Cambiaso dall’inizio, mentre Miretti parte dalla panchina. A proposito di ex, ricordiamo che il direttore sportivo dei bianconeri è Marco Ottolini, ds esonerato dal Genoa insieme a Vieira.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Boga, Cabal, Gatti, Holm, Koopmeiners, Kostic, Milik, Miretti, Openda, Vlahovic, Zhegrova. Allenatore: Luciano Spalletti

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Baldanzi, Ekhator, Ekuban, Grossi, Masini, Otoa, Ouedraogo, Sabelli, Zatterstrom. Allenatore: Daniele De Rossi

Juventus – Genoa, l’avvicinamento

Per il Genoa il picnic di Pasquetta è sul prato dell’Allianz Stadium di Torino. Trasferta dunque complicata quella contro la Juventus perché i bianconeri vorranno approfittare dei passi falsi di Roma e Como per avvicinarsi al quarto posto. Dall’altra parte, per il Genoa questo è davvero un match point salvezza. Le sconfitte di Cagliari, Cremonese e Lecce spianano la strada ai rossoblù che sognano il +9 sulla zona retrocessione. Per farlo servirebbe un’impresa con pochi precedenti: l’ultima vittoria del Grifone in trasferta con la Juve risale addirittura al 1991.

Sfida dal sapore speciale per i due allenatori, Luciano Spalletti e Daniele De Rossi, che del primo è stato giocatore e allievo per tanti anni alla Roma. Il tecnico rossoblù ha anche scherzato in conferenza stampa dicendo che gli ha già fatto gli auguri per Pasquetta. Un modo per portarsi avanti, visto che oggi ci sarà poco da augurarsi a vicenda. Insomma, la posta in palio è alta per entrambe le squadre.