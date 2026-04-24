Innovazione, Nova Connect svela la roadmap per il 2026

Genova. Dopo il lancio dell’iniziativa a novembre 2024 e il consolidamento degli ottimi risultati raggiunti nel corso del 2025, Nova Connect ha annunciato il programma di attività per il 2026. Il progetto, che vede come main partner il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo e lo sviluppo operativo a cura di Feat. Ventures, ha l’obiettivo di strutturare e mettere a sistema l’ecosistema connesso dell’innovazione genovese, avvalendosi del supporto di un solido network che conta oltre 20 Ecosystem Partner territoriali.

Il primo appuntamento in calendario per la community si è tenuto giovedì 26 marzo presso La Claque con il Nova Connect Meetup #14. L’evento è stato un successo di pubblico e ha proposto il format live podcast con ospite Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics. La realtà genovese rappresenta una delle eccellenze tecnologiche del territorio: reduce da un round di finanziamento di 70 milioni di euro chiuso a fine anno, la startup è stata recentemente protagonista sul palcoscenico globale del CES di Las Vegas.

«Nova Connect si sta affermando come un’infrastruttura abilitante per l’innovazione cittadina, capace di mettere in relazione competenze, bisogni e nuove progettualità – dichiara Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova -. In questo quadro, il ruolo del Comune è quello di accompagnare e rafforzare questi processi creando un contesto favorevole alla sperimentazione e alla crescita. Il programma 2026 dimostra una chiara maturazione dell’iniziativa che offre non solo momenti di networking, ma veri e propri strumenti operativi per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, con ricadute concrete sul tessuto economico locale. Come Amministrazione, riteniamo strategico sostenere percorsi che valorizzino le filiere produttive del territorio, favorendo al contempo l’adozione di tecnologie emergenti e il coinvolgimento delle nuove generazioni. In questa prospettiva, Nova Connect contribuisce a rafforzare il posizionamento di Genova come laboratorio aperto, in cui istituzioni e attori dell’ecosistema collaborano in modo continuativo per generare sviluppo e competitività».

Le iniziative in programma per l’anno in corso puntano a favorire in modo concreto la collaborazione tra Corporate, PMI, startup e mondo della ricerca, colmando il divario tra la domanda di innovazione del tessuto industriale e l’offerta tecnologica delle nuove realtà imprenditoriali.

Aprile vedrà l’esordio di uno dei nuovi format targati Nova Connect: il 29 di questo mese, infatti, il Palazzo della Borsa Valori ospiterà Match Camp AI Edition, uno spazio strutturato di confronto per le Piccole e Medie Imprese pensato per supportare l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi operativi. Il prossimo appuntamento sarà in autunno, con focus su robotica e automazione. Attraverso sette verticali altrettante startup condurranno tavoli di lavoro tematici a cui siederanno le PMI del territorio in cerca di supporto, confronto e contaminazione di idee per efficientare e aggiornare i loro processi. Maggiori informazioni e iscrizioni su questa iniziativa sono disponibili sulla pagina https://novaconnect.ge/match-camp-ai-edition/

Altra novità nel calendario delle attività saranno gli Industry Days. Questo format, ideato per connettere soluzioni innovative e opportunità di mercato, si articolerà in tre giornate verticali dedicate ai settori dell’Energia, dei Trasporti e della Blue Economy. Gli appuntamenti prevedono sessioni di “Startup Pitch” e “Matching 1-to-1” tra corporate e innovatori, integrando inoltre la partecipazione attiva degli studenti dell’Università di Genova e dell’associazione studentesca Jenova.

Sul fronte dello sviluppo delle competenze aziendali e dell’indirizzo strategico, il palinsesto si arricchisce anche con i Mentor Game, che offriranno a talenti e giovani startup l’opportunità di presentare i propri progetti a founder e mentor senior, ricevendo feedback operativi su modello di business ed execution.

Il calendario delle attività prenderà avvio nei prossimi mesi con una prima fase di appuntamenti dedicati al confronto tra imprese, innovatori e territorio. Il primo Industry Day, dedicato al settore energia, è previsto a giugno, mentre i successivi incontri si terranno in autunno, con due giornate dedicate rispettivamente a trasporti (ottobre) e Blue Economy (novembre). I Match Camp prevedono invece il già citato primo appuntamento il 29 aprile e un secondo incontro a novembre, mentre a maggio è in programma il Mentor Game. Il calendario prevede inoltre tre ulteriori Nova Connect Meetup, in programma a giugno, settembre e novembre, dedicati al networking e al racconto delle storie di innovazione del territorio.

Riepilogando, il palinsesto di Nova Connect coprirà l’intero 2026 con una varietà di eventi rivolti a diversi attori dell’ecosistema locale, con appuntamenti distribuiti lungo tutto l’anno. In particolare, sono già confermati:

29 aprile: primo Match Camp a tema intelligenza artificiale;

maggio: Mentor Game;

giugno: Industry Day dedicato al settore Energia;

giugno: Nova Connect Meetup;

settembre: Nova Connect Meetup;

ottobre: Industry Day dedicato al settore Trasporti;

novembre: Industry Day dedicato alla Blue Economy;

novembre: secondo Match Camp a tema automation e robotica;

dicembre: Nova Connect Meetup.

Oltre ai Nova Connect Meetup continuano anche quest’anno gli episodi del podcast di Nova Connect. Forti del successo delle edizioni passate, i Meetup dedicati al networking assumeranno quest’anno una cadenza trimestrale, garantendo un confronto continuativo tra gli attori dell’ecosistema. Parallelamente, la produzione del podcast del progetto continuerà a dare voce ai protagonisti del territorio, con il racconto di storie e visioni di chi rende viva l’innovazione e l’imprenditorialità a Genova.

Paolo Mulassano, responsabile Obiettivo Pianeta e Direzione Learning della Fondazione Compagnia di San Paolo, afferma: «L’evoluzione di Nova Connect rappresenta un segnale positivo per l’ecosistema dell’innovazione genovese. Attraverso le attività previste nel 2026 si mira a rafforzare questo spazio di dialogo tra corporate, PMI, startup e mondo della ricerca, favorendo la sperimentazione e la collaborazione con l’obiettivo di generare opportunità per il territorio. Come Fondazione Compagnia di San Paolo continuiamo a sostenere questo percorso, contribuendo a rendere Genova un contesto sempre più favorevole alla crescita delle imprese innovative, all’attrazione di talenti e competenze e allo sviluppo di nuove progettualità».

Fabio Sferruzzi, founder e CEO di Feat. Ventures, dichiara: «Con il programma 2026, Nova Connect evolve insieme al territorio. Abbiamo visto Genova rispondere in modo concreto agli stimoli, partecipare, attivarsi, e questo ci ha portato a fare un passo in più, facendo evolvere il programma per accompagnare una fase di maggiore maturità dell’ecosistema. Il nostro obiettivo resta lo stesso: ispirare e creare le condizioni perché i diversi attori si uniscano in modi nuovi e con più forza. Non è solo una questione di connessioni, ma di cultura: quando ogni nodo della rete contribuisce a rafforzare gli altri, l’innovazione diventa continua e genera valore reale. Oggi iniziamo a vedere, sempre di più, che l’ecosistema sta iniziando a funzionare come tale: non è ancora compiuto, ma sta prendendo forma nella direzione giusta».

Con le attività del palinsesto 2026, Nova Connect mantiene la sua promessa di essere un punto di incontro tra innovatori, startup, corporate, istituzioni e investitori che scelgono di contribuire e partecipare attivamente alla costruzione di un ecosistema in continua evoluzione e crescita.