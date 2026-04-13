Incontro su commercio internazionale e nuove norme tributarie con il supporto di Spediporto

Genova. Il tema degli scambi commerciali internazionali è centrale in una fase così critica per l’economia mondiale. In questo senso è indispensabile essere aggiornati anche sulle novità normative in ambito tributario.

Per questo Spediporto, insieme ad Assagenti, Federlogistica e l’Ordine degli Avvocati di Genova, ha deciso di supportare l’incontro, organizzato dall’Associazione dei Master in Diritto Tributario, dal titolo: “Scambi commerciali internazionali: nuovi reati previsti dal D.Lgs. 211/2025 ed il modello ex D.Lgs. 231/01”.

L’evento si svolgerà giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 16.45, presso il Centro di cultura e attività forense degli avvocati di Genova (Via XII Ottobre 2) e sarà aperto dai saluti istituzionali, tra i quali quello del Direttore Generale Spediporto, Giampaolo Botta.

Sarà un appuntamento molto importante, perché consentirà di approfondire un argomento di grande attualità e che coinvolge appieno il mondo marittimo portuale.

Di cosa si parlerà nel corso di questo incontro? Tanti i temi in agenda, dai nuovi reati del D.Lgs 211/2025 al sistema sanzionatorio ex D.Lgs 231/01 fino al caso dei beni dual use, gli aspetti pratici dei modelli organizzativi e degli audit aziendali.

Promuovendo e partecipando a questo incontro Spediporto conferma la sua vocazione di supporto a 360 gradi nei confronti degli operatori del settore, anche attraverso adeguate iniziative formative.

Dopo i saluti istituzionali di Botta, di Massimiliano Giglio, Segretario Generale di Assagenti e di Davide Falteri, Presidente di Fedelogistica, l’evento vivrà la sua parte più tecnica.

Interverranno Stefano Betti, Presidente dell’Associazione dei Master in Diritto Tributario, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova Stefano Savi, Andrea Ranalli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova e Giuseppe di Tullio, Colonnello della Guardia di Finanza in riserva.

La partecipazione all’incontro è gratuita (fino a esaurimento posti), ma è necessario prenotarsi scrivendo via mail all’indirizzo d.amanda@spediporto-genova.com avente come oggetto “convegno scambi commerciali”.