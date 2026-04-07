“Incontri in blu. Uomini, donne e storie di mare”, la settima edizione al Galata Museo del Mare

Genova. Al via la settima edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, la rassegna culturale che negli anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla cultura del mare, alla sua narrazione e ai suoi protagonisti. Ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo e co-curata da Eleonora Errico, la rassegna è realizzata in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura e si svolge nella suggestiva cornice del Galata Museo del Mare di Genova.

Anche per il 2026, il calendario propone un ciclo di incontri aperti al pubblico e a ingresso gratuito, tutti in programma alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Galata. Un palcoscenico dove si raccontano uomini e donne fuori dall’ordinario, accomunati da un legame profondo con il mare: sportivi, esploratori, innovatori e protagonisti dell’impegno ambientale.

Ad aprire la rassegna, giovedì 9 aprile, sarà Davide Carrera, apneista e campione mondiale, capace di raggiungere i -130 metri in assetto costante monopinna. Il suo racconto porterà il pubblico negli abissi, tra performance estrema, disciplina mentale e rispetto per l’ambiente marino.

L’evento, accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, riconosce 2 crediti formativi. Anche agli studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio che prenderanno parte all’incontro, grazie all’accordo con l’Istituto, saranno riconosciuti crediti formativi.

Seguirà, giovedì 7 maggio, Merijn Tinga, windsurfista, biologo e attivista ambientale olandese, tra i 50 sportivi più influenti al mondo e fondatore del progetto Plastic Soup Surfer. Una testimonianza che unisce impresa sportiva e impegno civile nella lotta all’inquinamento da plastica, in un percorso che lo porterà, dopo l’incontro genovese, a essere ricevuto dal Papa.

Giovedì 4 giugno sarà protagonista Vittorio Malingri, navigatore, marinaio e progettista, primo italiano a partecipare al Vendée Globe e figura di riferimento della vela d’altura. Un incontro che ripercorre una vita dedicata all’oceano, tra sfide, innovazione e cultura del mare.

Dopo la pausa estiva, la rassegna riprenderà sabato 3 ottobre con una serata speciale “da Azzurra a Luna Rossa” insieme a Riccardo Bonadeo, che è stato una delle “menti” della prima sfida italiana all’America’s Cup e attuale presidente della One Ocean Foundation, e Giulio Bertelli, vicepresidente di Luna Rossa. Un dialogo tra passato e futuro della grande vela, con uno sguardo attento anche ai temi della sostenibilità e della salvaguardia del mare.

A chiudere il ciclo di incontri, venerdì 30 ottobre, sarà Caterina Banti, velista e doppia medaglia d’oro olimpica, protagonista di uno straordinario percorso sportivo e oggi impegnata nella promozione dell’inclusione femminile nello sport.