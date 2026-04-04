Scontro tra moto sul monte Fasce e un altro incidente in autostrada: tre motociclisti feriti, non sono gravi

Genova. Dopo il giovane motociclista uscito di strada nella tarda mattinata di oggi a Orero, altri due incidenti hanno coinvolto oggi conducenti alla guida di motoveicoli.

Il primo sulla strada del monte Fasce dove due moto intorno alle 17.30 si sono scontrate per ragioni da accertare. Per l’incidente è stato mobilitato nuovamente l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ma per fortuna i due giovani non sono in gravi condizioni: sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

Un altro incidente si è verificato sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e Busalla. Anche in questo caso è stato coinvolto un motociclista, un uomo di circa 50 anni che ha perso il controllo del mezzo. La missione del 118 era partita in codice rosso con l’invio dell’automedica golf 4 oltre all’ambulanza della croce azzurra di Fegino. Per fortuna anche in questo caso le condizioni dell’uomo sono risultate meno gravi del previsto.

Il motociclista è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.