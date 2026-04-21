Incidenti e cantieri, mattinata di code per il nodo autostradale genovese

Genova. Mattina complicata per chi viaggia sul noto autostradale genovese, ancora una volta sotto pressione a causa di traffico, cantieri e incidenti. Poco dopo le 9 si è verificato uno scontro tra auto sulla A12, tra il casello di Genova Est e lo svincolo con l’A7. Una donna è rimasta ferita in maniera non grave per poi essere trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

Sulla tratta si stanno verificando code e disagi per chi viaggia verso Genova e Milano, con rallentamenti e incolonnamenti in aumento fino al casello di Genova Est.