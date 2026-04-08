Ciclista sotto un tir, la Fiab: “Una tragedia sfiorata, servono sensori e limitazioni per i mezzi pesanti”

Genova. “Avrebbe potuto trasformarsi nell’ennesima tragedia” l’incidente che stamattina ha visto coinvolto un ciclista di 61 anni, finito sotto un tir in viale Brigate Partigiane e rimasto ferito in modo non grave. A farlo notare è la Fiab, associazione che riunisce gli amanti della bicicletta, rinnovando la proposta – presentata insieme a Legambiente – di rendere obbligatori i sensori per i mezzi pesanti che circolano in città.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del tir non si sarebbe accorto della presenza della bicicletta, probabilmente a causa dell’angolo cieco anteriore: “Una dinamica purtroppo tipica negli incidenti che coinvolgono mezzi pesanti in ambito urbano. Non è un caso isolato, ma un problema strutturale – denuncia la Fiab -. Nel dossier avevamo evidenziato come la circolazione dei mezzi pesanti in ambito urbano rappresenti uno dei principali fattori di rischio per utenti vulnerabili, in particolare ciclisti e pedoni”.

Per questo la Fiab aveva avanzato una serie di proposte concrete: introduzione obbligatoria di sensori anti-angolo cieco e sistemi di rilevamento utenti vulnerabili sui mezzi pesanti, limitazioni e regolamentazioni degli accessi nelle aree urbane più sensibili, adozione di standard già previsti dal regolamento europeo General Safety Regulation e realizzazione di infrastrutture che riducano i conflitti tra biciclette e traffico motorizzato. Si rinnova quindi “la richiesta al Comune di aprire un confronto operativo per trasformare queste proposte in misure concrete, prima che il prossimo episodio abbia conseguenze irreversibili”.

“Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna – prosegue l’associazione -. Quello di oggi è un episodio che si chiude senza vittime solo per una coincidenza fortunata. Non possiamo permettere che la sicurezza sulle strade dipenda dal caso. I dati e gli incidenti ci dicono chiaramente che serve intervenire subito sui mezzi pesanti e sulla loro presenza in città”.