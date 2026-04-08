Genova. Tragedia sfiorata mercoledì mattina in viale Brigate Partigiane, all’altezza dell’incrocio con via Maddaloni. Un ciclista che aveva occupato la svolta all’altezza dello stop è stato urtato da un tir che viaggiava in direzione monte.

L’uomo è caduto a terra ed è finito sotto il mezzo pesante. Fortunatamente l’autista è riuscito a frenare e il ciclista, un uomo di circa 50 anni, non ha riportato ferite gravi.

Sul posto era presente un’ambulanza della Croce Bianca insieme con la polizia locale, gli agenti delle volanti della questura e i vigili del fuoco.

Il ferito, sotto choc ma sempre cosciente, è stato estratto da sotto il mezzo, caricato su una barella e accompagnato in ospedale.