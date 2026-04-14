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Marassi

Marassi: 55enne urta diversi mezzi e provoca una fuga di gas, chiusa e poi riaperta via Robino

L'uomo è stato trovato dalla polizia locale anche parzialmente denudato. E' stato portato in ospedale

Generico aprile 2026

Genova. In stato di alterazione al volante  – anche se al pretest sarebbe risultato negativo all’alcol – ha provocato un incidente stradale urtando diversi veicoli in sosta prima di fermarsi. E’ successo questo pomeriggio in via Robino nel quartiere di Marassi.

Sul posto è arrivata la polizia locale che ha percepito un odore di gas proveniente da uno dei mezzi danneggiati, un’auto a gpl.

Per questo sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco e la strada è stata chiusa per l’intervento, durato oltre due ore. La via è stata riaperta dopo le 17.

Il conducente, un 55enne. trovato al volante parzialmente denudato, è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale San Martino in codice giallo.

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