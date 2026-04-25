Paura al Biscione: perde il controllo della moto e finisce in un fosso

Genova. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, in via Leonardo Fea nella zona del Biscione.

E’ successo intorno alle 17.30. Per cause da accertare un giovane ha perso il controllo della moto in una curva ed è finito fuori strada. Il motociclista ha fatto un volo di parecchi metri finendo in un fosso erboso. La ragazza che era con lui invece è caduta ma è rimasta sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il conducente, i medici del 118 con due automediche, la polizia di Stato e l’ambulanza della nuova San Fruttuoso.

Per le operazioni di recupero si è resa necessaria la chiusura temporanea di un tratto di via Fea, compreso tra i civici 113 e 115 da parte della polizia locale. Sempre alla polizia locale, ma al nucleo infortunistica, sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I due ragazzi entrambi 20enni miracolosamente non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati portati entrambi al San Martino in codice giallo