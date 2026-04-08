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Ferita

Ancora un incidente in piazza Giusti, auto contro scooter: donna 52enne finisce in ospedale

Secondo le prime informazioni la macchina stava svoltando a sinistra da via Giacometti

Generico aprile 2026

Genova. Ennesimo incidente all’incrocio di piazza Giusti, snodo cruciale del traffico in Bassa Valbisagno. Un’auto e uno scooter si sono scontrati poco prima di mezzogiorno. 

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Squadra Emergenza, che transitava nelle vicinanze mentre rientrava da un altro intervento.

Ad avere la peggio la motociclista, una donna di 52 anni, che ha riportato diverse contusioni a una spalla, una gamba e alla zona sinistra del costato. Posta su una barella spinale, è stata portata al San Martino in codice giallo per accertamenti.

Alla guida dell’auto una donna di circa trent’anni, illesa. Secondo i primi accertamenti, arrivava da via Giacometti e aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra quando ha centrato in pieno lo scooter.

La ricostruzione dell’esatta dinamica è affidata alla polizia locale.

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