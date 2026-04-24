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A pra'

Frontale con un’auto nella notte, motociclista 47enne perde la vita sull’Aurelia

E' successo a mezzanotte. La strada è rimasta chiusa fino all'alba per i rilievi della polizia locale

incidente mortale pra'

Genova. Incidente mortale nella notte sull’Aurelia a Pra’. A perdere la vita un motociclista di 47 anni. E’ successo intorno a mezzanotte. Inutili i soccorsi della Croce verde Praese e dei medici del 118. La vittima si chiamava Alessandro Pedevilla

Secondo una prima ricostruzione il motociclista procedeva verso levante e si sarebbe scontrato frontalmente contro un’auto che procedeva verso ponente in una zona interessata da un cantiere stradale regolata da movieri.

In base a quanto raccontato dagli addetti al cantiere l’automobilista aveva il segnale di via libera per procedere mentre il motociclista sarebbe quindi forse transitato con il segnale di arresto, ma la ricostruzione – basata sul diverse testimonianza – è ancora in corso ed è al vaglio degli agenti guidati da Fabio Manzo.

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L’Aurelia è rimasta chiusa per tutta la notte. Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. L’automobilista che non è rimasto ferito, è risultato negativo all’alcoltest.

 

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