Tragedia a Lourdes, autista genovese travolto e ucciso dal proprio pullman

Genova. Un pellegrinaggio verso il santuario di Lourdes si è trasformato in dramma domenica sera, intorno alle ore 21, quando l’autista cinquantacinquenne del pullman è stato travolto dal mezzo mentre aspettava in uno dei parcheggi del santuario.

A perdere la vita Federico Prato, 55enne residente a Isola del Cantone e dipendente di una nota ditta di noleggio di Savignone, la Caprile, che a Genova24 ha confermato l’accaduto. Secondo le ricostruzioni fatte dalle autorità francesi, costruite sulle testimonianze dei presenti e riportate dalle testate locali, il veicolo si trovava parcheggiato in un tratto di strada in pendenza, senza passeggeri a bordo. Per cause ancora da appurare, il mezzo si sarebbe mosso e Prato, che era fuori, nel disperato tentativo di fermarlo per evitare danni ad altre persone, ne sarebbe rimasto travolto.

Il pullman ha poi finito la sua corsa sfondando il cancello di una abitazione privata, senza provocare altri feriti. La magistratura locale ha aperto una inchiesta per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi tra errore umano e guasto meccanico.

La foto dell’incidente è presa da La Depeche