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Episodio

Incidente in A7, coinvolto un pullman: un ferito e coda verso Milano

Soccorsa una donna di trent'anni, portata poi al pronto soccorso

incidente a7 pullman

Genova. Un’altra mattinata movimentata per le autostrade genovesi che, passato il picco delle vacanze pasquali, restano in balia di cantieri, traffico intenso e incidenti. Poco prima delle 7.30, sulla A7, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pullman in transito in direzione Milano.

L’episodio si è verificato nel tratto tra Genova Ovest e il bivio con l’A12. Sul posto sono arrivati i soccorsi, tra ambulanza della croce verde, i tecnici di Aspi e la polstrada per assistere un ferito, una donna di 30 anni, portata poi al pronto soccorso in codice giallo.

Sulla tratta si stanno verificando code e disagi tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione di Milano.

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