Incidente in A7, coinvolto un pullman: un ferito e coda verso Milano

Genova. Un’altra mattinata movimentata per le autostrade genovesi che, passato il picco delle vacanze pasquali, restano in balia di cantieri, traffico intenso e incidenti. Poco prima delle 7.30, sulla A7, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pullman in transito in direzione Milano.

L’episodio si è verificato nel tratto tra Genova Ovest e il bivio con l’A12. Sul posto sono arrivati i soccorsi, tra ambulanza della croce verde, i tecnici di Aspi e la polstrada per assistere un ferito, una donna di 30 anni, portata poi al pronto soccorso in codice giallo.

Sulla tratta si stanno verificando code e disagi tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione di Milano.