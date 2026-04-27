Aggiornamento ore 9.30 – Peggiora la situazione in A12: sono infatti saliti ad almeno 12 i chilometri di code in direzione di Genova, con gli incolonnamenti che oramai inizia già prima di Recco. Chiuso il casello di Genova Nervi in direzione di Genova.

Aggiornamento ore 8.40: La nota di Aspi: “Poco prima delle 08:30, sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione Genova. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia e sono in corso le operazioni di assistenza e distribuzione delle bottiglie di acqua agli utenti in coda. All’interno del tratto chiuso il traffico circola su una sola corsia e si registrano 9 km di coda in aumento verso Genova. Agli utenti provenienti da Sestri Levante e diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Recco, percorrere la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Genova Est. Stesso percorso alternativo è consigliato agli utenti che hanno già superato Recco e vengono fatti uscire obbligatoriamente a Genova Nervi”.

Genova. Risveglio complicato per le autostrade genovese dove si stanno registrando code e disagi fin dalle prime del mattino a causa di un incidente avvenuto sulla A12 intorno alle 6 in una galleria nei pressi del casello di Genova Nervi nella tratta in direzione di Genova.

A scontrarsi due tir. La dinamica è ancora da accertare ma secondo le prime informazioni uno di questi sarebbe piombato sul mezzo che lo precedeva forse in panne all’imbocco di una galleria. Lo scontro è stato molto violento e l’autista è rimasto ferito per fortuna in maniera non grave. Soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

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Incidente e coda in A12

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, dovute anche alla dispersione di parte del carico di detersivi trasportato da un o dei due mezzi, con code di diversi chilometri tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure, e rallentamenti nella direzione opposta per curiosi. Per chi viaggia verso Genova sulla A12, Aspi consiglia l’uscita a Recco.