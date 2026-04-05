  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Viabiltà

Incidente sulla autostrada A12 tra Recco e Nervi, fino a 5 chilometri di coda

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino

Coda Autostrada Notte

Genova. Fino a cinque chilometri di coda nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, a causa di un incidente sulla A12 Genova Livorno tra Recco e Nervi in direzione del capoluogo ligure.

Nell’incidente è rimasta ferita una persona, trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino. Sul posto 118 e Polstrada.

Stamani a causa di un altro incidente, sulla A10, si erano formati tre chilometri di coda tra Genova Ovest e Pegli.

Code, questa mattina, anche in prossimità dei cantieri fissi su A7 e su A26.

Domani, lunedì di Pasquetta e martedì 7 aprile, attenzione sulla rete autostradale per il traffico del controesodo.

Più informazioni
leggi anche
cantieri autostrade coda autostrada
Percorrenze
Strade e autostrade, una Pasquetta da “bollino rosso”: attenzione anche a martedì
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.