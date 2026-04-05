Incidente sulla autostrada A12 tra Recco e Nervi, fino a 5 chilometri di coda

Genova. Fino a cinque chilometri di coda nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, a causa di un incidente sulla A12 Genova Livorno tra Recco e Nervi in direzione del capoluogo ligure.
Nell’incidente è rimasta ferita una persona, trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino. Sul posto 118 e Polstrada.
Stamani a causa di un altro incidente, sulla A10, si erano formati tre chilometri di coda tra Genova Ovest e Pegli.
Code, questa mattina, anche in prossimità dei cantieri fissi su A7 e su A26.
Domani, lunedì di Pasquetta e martedì 7 aprile, attenzione sulla rete autostradale per il traffico del controesodo.
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