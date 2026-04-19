A12, perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: 50enne in gravi condizioni al San Martino

Genova. Terribile incidente questa mattina in A12, dove, nel tratto compreso tra Chiavari e Recco in direzione di Genova, un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando, andando a sbattere violentemente contro le protezioni laterali. L’episodio si è verificato poco dopo le 12.30.

Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno prima stabilizzato l’uomo per poi portarlo al San Martino di Genova in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero considerate molto gravi, ma al momento non si conoscono altri dettagli.

Sul posto anche la polizia stradale e i tecnici di Autostrade per l’Italia: da capire l’esatta dinamica dell’episodio e le cause alla base dell’incidente. Sul posto si sono formate lunghe code e Aspi consiglia, per chi viaggia in direzione di Genova, di uscire a Rapallo e proseguire sulla viabilità ordinaria.