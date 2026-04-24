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Tragedia

Schianto sull’Aurelia, la vittima è il 48enne Alessandro Pedevilla

Giovedì notte stava percorrendo in moto l’Aurelia, all’altezza di Pra’, quando è andato a schiantarsi frontalmente con un’auto. Lascia una figlia

Generico aprile 2026

Genova. È Alessandro Pedevilla, 48 anni, l’ennesima vittima delle strade genovesi. Giovedì notte stava percorrendo in moto l’Aurelia, all’altezza di Pra’, in direzione levante, quando è andato a schiantarsi frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

In quel punto il traffico è regolato da movieri per un cantiere stradale. L’urto è stato violentissimo: i militi della Croce Verde Praese e dei medici del 118 hanno provato in ogni modo a salvargli la vita, ma non hanno potuto che constatare il decesso. La strada è rimasta chiusa sino all’alba per consentire i rilievi.

Stando alle prime ricostruzioni degli addetti ai lavori l’automobilista aveva il segnale di via libera per procedere: da chiarire adesso se Pedevilla sia passato con il segnale di arresto. Degli accertamenti sulla dinamica si stanno occupando gli agenti del Nucleo Infortunistica coordinati dal comandante Fabio Manzo.

Pedevilla lascia una figlia. È la sesta vittima sulle strade della provincia di Genova e la quarta a Genova in città da inizio anno.

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