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Rogo boschivo

Incendio sul Monte Gazzo, vigili del fuoco in azione anche con mezzi aerei

Le fiamme sono divampate in mattinata, non distante da alcune abitazioni e dal canile comunale ma al momento le strutture non sono minacciate

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Genova. Un incendio boschivo è divampato nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, a Genova, sul Monte Gazzo, sulle alture di Sestri Ponente.

Il rogo ha interessato un’area boschiva con un fronte di fuoco di circa 200 metri. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con squadre di terra e mezzi aerei: dopo l’elicottero si prevede l’entrata in azione di un canadair.

L’incendio è scoppiato non distante da alcune abitazioni e dallo stesso canile comunale di Monte Contessa. La situazione viene tenuta sotto controllo ma al momento non sono previste evacuazioni dalle varie strutture.

L’intervento è coadiuvato da alcuni volontari della protezione civile di Genova.

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