Incendio in un appartamento a Sampierdarena, madre e figlio ricoverati al San Martino in codice rosso

Genova. Momenti di paura questa mattina in corso Martinetti a Sampierdarena, dove poco prima di pranzo si è sviluppato un incendio all’interno di una abitazione.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con diverse squadre. Il primo intervento è stato quello di soccorrere due persone, madre e figlio: più gravi le condizioni della donna che ha riportato diverse ustioni: è stata intubata e portata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Stesso codice di soccorso per il figlio, rimasto intossicato dal fumo. Entrambi dovranno essere sottoposti alla camera iperbarica.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica del rogo, probabilmente partito dalla cucina della abitazione.