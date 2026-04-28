  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Paura

Incendio in un appartamento a Sampierdarena, madre e figlio ricoverati al San Martino in codice rosso

La donna è stata intubata e ha riportato diverse ustioni. Entrambi dovranno essere sottoposti alla camera iperbarica

incendio cucina vigili del fuoco case abitazione
Foto d'archivio

Genova. Momenti di paura questa mattina in corso Martinetti a Sampierdarena, dove poco prima di pranzo si è sviluppato un incendio all’interno di una abitazione.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con diverse squadre. Il primo intervento è stato quello di soccorrere due persone, madre e figlio: più gravi le condizioni della donna che ha riportato diverse ustioni: è stata intubata e portata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Stesso codice di soccorso per il figlio, rimasto intossicato dal fumo. Entrambi dovranno essere sottoposti alla camera iperbarica.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica del rogo, probabilmente partito dalla cucina della abitazione.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.