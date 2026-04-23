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Sampierdarena

In tasca due cellulari e oltre duemila euro in contanti, a casa tre chili di ketamina: arrestato

In manette è finito un 40enne. Era stato fermato per un controllo in via Cantore. Nell'abitazione aveva altri 5mila euro in banconote di piccolo taglio

Generico aprile 2026
Genova. E’ stato fermato in piena notte in via Cantore e ha mostrato agli agenti un documento falso. Inoltre, in tasca aveva oltre 2mila euro in banconote di piccolo taglio e due cellulari.
Gli agenti delle volanti si sono insospettiti e hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, un 40enne senegalese residente a Sampierdarena. E nell’appartamento la sorpresa: l’uomo aveva quasi 5mila euro sempre in banconote di piccolo taglio e tre chili di ketamina, oltre ad altri quattro telefonini.
Il senegalese è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini dello spaccio, e denunciato anche sostituzione di persona, false attestazioni sulla propria identità e per inosservanza dell’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.
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