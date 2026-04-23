In tasca due cellulari e oltre duemila euro in contanti, a casa tre chili di ketamina: arrestato

Genova. E’ stato fermato in piena notte in via Cantore e ha mostrato agli agenti un documento falso. Inoltre, in tasca aveva oltre 2mila euro in banconote di piccolo taglio e due cellulari.

Gli agenti delle volanti si sono insospettiti e hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, un 40enne senegalese residente a Sampierdarena. E nell’appartamento la sorpresa: l’uomo aveva quasi 5mila euro sempre in banconote di piccolo taglio e tre chili di ketamina, oltre ad altri quattro telefonini.

Il senegalese è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini dello spaccio, e denunciato anche sostituzione di persona, false attestazioni sulla propria identità e per inosservanza dell’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.