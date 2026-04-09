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Levante

Impianti sportivi a Quarto, Mes (M5s): “Chiarezza su iter, impatto e destinazione”

Il capogruppo a Tursi: "Un elemento che solleva più di una perplessità e che rischia di configurarsi come l'ennesima operazione calata dall'alto senza un adeguato confronto con il territorio"

Petizione contro la delibera comunale per la costruzione di un campo tennis e 5 campi da padel nell’area ex Telecom ed ex Ekom di via Antica Romana della Castagna

Genova. “Oggi, in consiglio comunale, ho chiesto all’assessora Coppola chiarimenti puntuali in merito al progetto dei nuovi impianti sportivi previsti a Quarto, in via Romana della Castagna. Rispetto all’impostazione iniziale, che prevedeva cinque campi da padel e uno da tennis, sembrerebbe emergere un progetto ancora più ampio, con ben sei campi da padel, due da tennis e ulteriori strutture accessorie come i box auto. Crediamo sia urgente comprendere con precisione quale sia la configurazione definitiva dell’intervento: si tratta di un impianto pubblico o privato? Quali servizi sono previsti – penso ad esempio a spogliatoi, servizi igienici e strutture di supporto – e quale sarà l’impatto complessivo sull’area, anche in relazione alla tutela degli spazi verdi e alla fruibilità pubblica? Ultimo ma non meno importante, ho chiesto di fare luce su un ulteriore aspetto, e cioè la viabilità: la strada interessata presenta, infatti, caratteristiche che impongono una valutazione attenta rispetto all’aumento dei flussi di traffico”.

Lo rende noto il capogruppo comunale del M5S Genova Marco Mes, che poi continua: “Riteniamo sia fondamentale garantire la massima trasparenza sull’iter del progetto, che si colloca in una fase preelettorale della precedente amministrazione: un elemento che solleva più di una perplessità e che rischia di configurarsi come l’ennesima operazione calata dall’alto senza un adeguato confronto con il territorio. Non a caso, il progetto è già stato oggetto di ricorso al Tar, a dimostrazione delle criticità che lo circondano e della necessità di fare piena chiarezza”.

“La risposta dell’assessora Coppola ha confermato i nostri timori: l’impianto non prevede bagni né servizi. Si tratta, di fatto, di un grande impianto sportivo privato, con sei campi da padel e due da tennis che non potranno essere coperti né dotati di servizi igienici e spogliatoi. Un’impostazione errata della precedente amministrazione che riteniamo inaccettabile, perché priva di reali benefici per la collettività. Come M5S Genova, e in sintonia con l’assessora, auspichiamo che il Tar corregga l’ennesima forzatura del centrodestra, tesa come sempre a privilegiare interessi privati”, conclude Mes.

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