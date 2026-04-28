Il Mei celebra il suo quarto compleanno: proiezioni, eventi e aperture gratuite per il pubblico

Genova. In occasione del suo quarto compleanno, il Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana propone una serie di iniziative che, nel corso di oltre una settimana, accompagnano il pubblico in un percorso dedicato al racconto dell’Italia nel mondo, tra memoria, ricerca e valorizzazione delle eccellenze contemporanee. L’accesso al museo sarà gratuito nella giornata di sabato 16 maggio, dalle ore 10:00 alle 18:00.

“Un nuovo compleanno che festeggeremo non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Quattro anni rappresentano già un percorso importante, che si avvale di centinaia di importanti collaborazioni internazionali. Accanto alle tante opportunità che offriremo a Genova in questi giorni, per esempio, il pubblico in Sud America e in Bulgaria potrà visitare le nostre sale immersive installate in alcuni dei loro musei, per far conoscere le storie della nostra emigrazione anche all’estero.” sottolinea Paolo Masini, Presidente del Mei.

Le iniziative prendono il via venerdì 1° maggio con la proiezione, fino a domenica 10 maggio nell’area di ingresso del Museo, di un corto dedicato agli Alpini all’estero, realizzato in occasione della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini. Un momento dal forte valore simbolico che invita a riflettere sul legame tra identità, senso di appartenenza e presenza italiana nel mondo. In questo contesto, venerdì 8 maggio il Mei accoglierà inoltre le delegazioni estere in visita, accompagnandole alla scoperta del percorso museale e delle proprie radici.

Il programma prosegue martedì 12 maggio alle ore 18.00 con un pomeriggio di approfondimento dedicato al Rapporto Italiani nel Mondo (RIM), il progetto editoriale e di ricerca della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Cei, che da oltre vent’anni analizza i fenomeni migratori italiani attraverso dati ufficiali e contributi sociologici. L’ingresso all’evento è libero, consigliata la prenotazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/presentazione-del-rapporto-italiani-nel-mondo-tickets-1988308326729?aff=oddtdtcreator

L’incontro al Mei sarà occasione per riflettere sui contenuti del Rapporto 2025, con un focus specifico sul tema della famiglia e della genitorialità in contesti di mobilità internazionale. Dopo l’introduzione del Presidente del Mei Paolo Masini, interverranno la sociologa Delfina Licata (Fondazione Migrantes), curatrice del Rapporto, con un contributo dedicato a “Oltre la fuga e la retorica, l’Italia dei talenti diversamente presenti”, e la giornalista internazionale Eleonora Voltolina, che affronterà il tema del costruire una famiglia all’estero. Il percorso si intreccerà inoltre con il racconto museale grazie all’intervento della curatrice del Mei Giorgia Barzetti, mentre le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Gian Carlo Perego, Presidente della CEMI e della Fondazione Migrantes.

Il giorno successivo, mercoledì 13 maggio alle ore 11, il Museo ospita la presentazione del Premio Eccellenza Italiana, riconoscimento internazionale ideato dal giornalista Massimo Lucidi per valorizzare persone, imprese e realtà che contribuiscono al cambiamento culturale e sociale attraverso i valori distintivi del Made in Italy, promuovendo una visione del merito legata non solo al successo, ma anche alla responsabilità e all’impegno verso la collettività. La giornata si articolerà tra momenti istituzionali, occasioni di incontro e una visita guidata al percorso espositivo alle ore 14.30, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa all’interno del Museo e dei suoi contenuti. Previsti i saluti istituzionali di Paolo Masini (Presidente Fondazione MEI) e a seguire gli interventi di Nicola Caputo (Consigliere del Ministero degli Esteri Tajani), Giovanni Sabetti (Presidente HERA Institute, Washington DC), Giovanni Russo (Magistrato presso il Ministero degli Affari Esteri), Salvo Iavarone (Presidente Asmef); atteso anche il collegamento da Washington DC di Azzurra Rinaldi. Modera Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-Novation, di cui sarà presente anche il giovane australiano Paris Chivers. L’ingresso all’evento è libero, consigliata la prenotazione su Eventbrite: www.eventbrite.it/e/presentazione-xiii-edizione-del-premio-eccellenza-italiana-tickets-1988308842271?aff=oddtdtcreator

Si prosegue giovedì 14 maggio alle ore 17:00 con il terzo incontro realizzato in collaborazione con la Scuola di italiano per stranieri, dal titolo “Genova città della migrazione. Le rotte del sogno di un futuro migliore”. L’appuntamento amplia lo sguardo sul ruolo di Genova nella storia delle migrazioni, approfondendo da un lato la funzione della città come grande porto di partenza per le ondate migratorie italiane, e dall’altro il suo ruolo attuale nei nuovi flussi migratori. Aprono l’incontro Giorgia Barzetti, curatrice del percorso espositivo Mei, e Luca Bonfiglio, rappresentante della Scuola di italiano per stranieri. Segue l’intervento di Maurizio Ambrosini, professore di Sociologia all’Università degli Studi di Milano che da anni svolge attività accademica anche a Nizza e presso la sede italiana della Stanford University. È inoltre responsabile scientifico del Centro studi Medì di Genova, dirige la rivista «Mondi migranti» e la Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni. L’ingresso all’evento è libero, consigliata la prenotazione su Eventbrite: www.eventbrite.it/e/genova-citta-della-migrazione-le-rotte-del-sogno-di-un-futuro-migliore-tickets-1988309545374?aff=oddtdtcreator

Le celebrazioni si concludono infine sabato 16 maggio con una giornata di accesso gratuito al Museo, pensata come occasione di apertura e condivisione con il pubblico genovese e non, invitato a scoprire o riscoprire il racconto dell’emigrazione italiana attraverso il percorso immersivo e multimediale del Mei. Alle ore 11:30 visita guidata e laboratorio per bambini a cura dei Servizi Educativi, per celebrare i 150 anni della “Grande Emigrazione” e raccontare ai più grandi e ai più piccoli le storie di tante italiane e italiani emigrati in tutto il mondo. Le attività sono gratuite fino a esaurimento posti, consigliata la prenotazione scrivendo a: servizieducativi@museomei.it