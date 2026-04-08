Il gres porcellanato secondo Ceramiche Keope: eleganza, resistenza e performance

Nel progetto contemporaneo, pochi materiali riescono a coniugare valore estetico, affidabilità tecnica e libertà compositiva come il gres porcellanato. La sua capacità di adattarsi a contesti residenziali, commerciali e outdoor lo ha reso uno dei protagonisti dell’architettura e dell’interior design.

In questo scenario, Ceramiche Keope si distingue come uno dei brand italiani che meglio ha saputo interpretarne l’evoluzione, trasformando la superficie in un equilibrio tra eleganza, resistenza e performance.

Fondata nel 1995 e oggi parte del Gruppo Concorde, l’azienda ha costruito la propria autorevolezza attraverso una visione che unisce cultura della materia, innovazione industriale e dialogo costante con il mondo del progetto. Il risultato è una realtà presente in oltre 80 Paesi, con una capacità superiore ai 6 milioni di metri quadrati annui, che continua a esprimere l’autenticità del Made in Italy attraverso una filiera manifatturiera profondamente radicata nel distretto ceramico emiliano.

Il gres porcellanato firmato Ceramiche Keope, non a caso, nasce da un’attenta osservazione delle suggestioni offerte dai materiali naturali. Pietra, marmo, legno e cemento diventano riferimenti progettuali che vengono reinterpretati attraverso superfici in grado di restituire profondità cromatica, texture sofisticate e una forte identità visiva.

Tra le espressioni più rappresentative di questo approccio si distingue il gres porcellanato effetto pietra, soluzione che rielabora il fascino di materiali come ardesia, travertino, pietra leccese e pietra di Portland, traducendolo in superfici dalle elevate prestazioni tecniche. La resa materica dialoga così con i vantaggi concreti della ceramica: resistenza all’usura, facilità di pulizia, stabilità cromatica e grande durata nel tempo.

Accanto alla ricerca estetica, uno dei punti di forza dell’offerta è la versatilità applicativa. L’ampia disponibilità di formati, finiture e spessori consente infatti di progettare superfici coordinate in molteplici contesti, dalle abitazioni private agli spazi pubblici, fino al mondo hospitality e retail. L’assortimento comprende sia i formati più tradizionali sia le grandi lastre fino alla misura 120×278, oltre alle soluzioni da 20 mm dedicate agli ambienti esterni.

Tale ampiezza progettuale permette di assicurare continuità visiva tra indoor e outdoor, oggi sempre più centrale nell’architettura contemporanea. Living, terrazze, bordi piscina, aree wellness e spazi commerciali possono così dialogare attraverso un linguaggio materico coerente, capace di rafforzare l’identità degli ambienti e migliorarne la funzionalità.

Sul piano tecnico, le superfici in gres porcellanato Ceramiche Keope sono pensate per offrire prestazioni elevate in termini di sicurezza, igiene, resistenza e semplicità di manutenzione. Si tratta di caratteristiche che rendono il materiale particolarmente apprezzato non solo in ambito residenziale, ma anche nei progetti contract e nelle aree ad alto traffico, dove affidabilità e durata rappresentano requisiti imprescindibili.

A sostenere questa evoluzione è un investimento costante in ricerca e sviluppo, che consente all’azienda di perfezionare i processi produttivi e di ampliare continuamente le possibilità applicative del gres porcellanato. A ciò si affiancano anche strumenti avanzati dedicati ai professionisti, come il Configuratore Virtuale, pensato per supportare architetti e interior designer nella scelta delle combinazioni più adatte ai diversi concept progettuali.

L’eccellenza del prodotto si accompagna inoltre a una forte responsabilità sul fronte ambientale. Il ciclo produttivo integra pratiche di economia circolare basate sul recupero totale delle acque, sul riutilizzo degli scarti e sulla riduzione delle emissioni grazie agli impianti di cogenerazione. L’impiego di energia da fonti rinnovabili certificate completa un modello industriale coerente con le esigenze della transizione ecologica.

A conferma di questo impegno, tutte le collezioni Ceramiche Keope risultano LEED compliant e contribuiscono concretamente alla progettazione di edifici sostenibili. Certificazioni internazionali come ISO 17889, WELL Building Standard V2 e Declare attestano poi la qualità ambientale delle superfici, la trasparenza dei materiali e la salubrità degli spazi.

Lo sguardo dell’azienda resta infine fortemente proiettato verso la dimensione globale. Non c’è da stupirsi, infatti, se Ceramiche Keope sia tra i migliori brand italiani di gres porcellanato presenti a Coverings 2026, evento di riferimento internazionale per il mondo delle superfici e dei materiali per l’architettura.

Oggi, il gres porcellanato secondo Ceramiche Keope rappresenta una sintesi riuscita di estetica, tecnologia e cultura industriale italiana. È proprio in questa capacità di trasformare la materia in eleganza e performance progettuale che il brand continua a rafforzare il proprio ruolo nel panorama internazionale delle superfici contemporanee.