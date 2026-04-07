Il Genoa lavora ai “Masini” del futuro: rossoblù un quarto dell’Under 21 ed è record di Primavera aggregati

Il settore giovanile del Genoa si conferma una delle botteghe più interessanti del calcio italiano. Fornisce 1/4 dei giocatori dell’Under 21 ed è record di Primavera aggregati alla prima squadra. Insomma, sono tanti i calciatori che potrebbero emulare il percorso di Patrizio Masini. Anima della spogliatoio e portatore sano di “genoanità” in campo visto il suo legame con il Grifone nato fin dalle giovanili.

Andando a scandagliare il tabellino di Juvenutus-Genoa, salta all’occhio l’ennesima convocazione di un componente della squadra Primavera in prima squadra. Quella del classe 2006 Jacopo Grossi è infatti la decima volta in cui gli allenatori Vieira e De Rossi hanno deciso di portare in panchina un giocatore della formazione di mister Jacopo Sbravati. Si tratta di un record assoluto. Il centrocampista si aggiunge all’elenco composto da Lysionok, Mihelsons, Celik, Doucoure, Gecaj, Ouedraogo, Carbone, Lafont e Nuredini.

Un dato che fa capire come non sia un caso che sei giocatori Under 21 su 24, quindi un quarto, siano prodotti del settore giovanile del Genoa. Escludendo la porta, due giocatori per ruolo hanno militato nelle squadre giovanili del Grifone. Partendo dalla difesa c’erano Ahanor (ora di proprietà dell’Atalanta) e Calvani (classe 2004 in prestito al Frosinone). A centrocampo, Lipani (in forza al Sassuolo) e Venturino (in prestito alla Roma). In attacco, gli imprescindibili Ekhator e Fini, quest’ultimo passato al Frosinone nella finestra invernale come lo stesso Venturino.

La mancata qualificazione al terzo mondiale di fila ha aperto il dibattito su come cambiare i settori giovanili italiani. Un discorso che però non sembra coinvolgere il club rossoblù. Un lavoro enorme che avviene senza poter disporre di un centro sportivo all’avanguardia. E che mette insieme la ricerca di giocatori dal mondo ma senza dimenticare il territorio ligure. D’altronde, Ekhator, Lipani, Venturino, Grossi e Nuredini sono esempi di calciatori liguri.