Il centro commerciale Fiumara lancia un concorso a premi, in palio gift card fino a 2mila euro

Genova. Il centro commerciale Fiumara lancia un nuovo concorso rivolto alla clientela tramite l’app dedicata che ad oggi conta circa 20mila iscritti.

“Con l’app vinci ogni giorno!” è il nome dell’iniziativa. Dal 13 aprile fino alla fine dell’anno i clienti registrati sull’app potranno accumulare punti gioco, o attraverso il caricamento degli scontrini degli acquisti effettuati presso il centro commerciale e/o centro divertimenti o tramite il check-in. In tal modo potranno avere la possibilità di vincere ogni giorno gift card del valore di 25 euro e partecipare inoltre alle estrazioni mensili, con la possibilità di vincere gift card fino al valore massimo di 2mila euro, da spendere nei negozi di Fiumara.

La gift card sarà spendibile in tutti i negozi di Fiumara. Lo scorso anno ne sono state emesse quasi 3mila.

“L’offerta commerciale di Fiumara è completa e sempre più in linea con le esigenze del pubblico, in un rapporto che continua a manifestarsi in maniera costante e salda, non soltanto nei momenti dedicati allo shopping ma anche per l’intrattenimento e la ristorazione, in un ambiente rinnovato e funzionale – sottolineano i gestori del centro commerciale -. La facilità nella fruizione, con il parcheggio di 3.000 posti auto e moto, la gratuità degli stessi, l’ottimo collegamento con i trasporti pubblici, bus e treni, contribuiscono a renderla meta per lo shopping, l’intrattenimento e la ristorazione”.