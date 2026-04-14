Il bilancio di 16 anni del fotovoltaico al Pianacci: una scelta vincente per l’ambiente e il territorio

Genova. Era il 2010 quando il Circolo Arci Pianacci decise di intraprendere una sfida all’epoca quasi pionieristica: installare un impianto di pannelli fotovoltaici, diventando la prima realtà associativa a Genova a compiere un passo simile. Oggi, a distanza di sedici anni, i numeri danno ragione a quella lungimiranza, trasformando quella che era una scommessa coraggiosa in un modello di sostenibilità per tutto il mondo del terzo settore.

Il dato più significativo che emerge dal bilancio di questi anni, come comunicato dalla stessa Pianacci, è l’impatto ambientale: l’impianto ha permesso un risparmio di ben 101 tonnellate di anidride carbonica (CO2). Per dare una dimensione concreta a questa cifra, basti pensare che per assorbire naturalmente la stessa quantità di emissioni ogni anno, sarebbe necessaria l’azione purificatrice di un bosco composto da un numero di alberi compreso tra 650 e 1300 esemplari.

In sedici anni di attività, i pannelli hanno prodotto circa 192.000 kW, con una media di 6,5 tonnellate di CO2 risparmiate annuamente. Un contributo tangibile alla lotta contro il cambiamento climatico, nato dalla domanda che il Circolo si pose allora: cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per questa battaglia planetaria?

Nel 2010 la tecnologia fotovoltaica aveva costi decisamente superiori a quelli odierni (oltre il quadruplo). L’investimento iniziale fu di circa 70 mila euro, sostenuto attraverso l’accensione di un mutuo. Una scelta strategica fu quella di non accedere a un bando regionale che, pur coprendo parte dei costi, avrebbe richiesto la cessione degli incentivi alla Regione stessa. Il Circolo scelse invece la strada dell’autonomia: grazie alla combinazione tra gli incentivi legati alla produzione e il risparmio diretto sulla bolletta – circa mille euro all’anno per l’utenza della sede e del bar – l’impianto si è sostanzialmente ripagato da solo.

La vita media di un impianto fotovoltaico ben mantenuto si attesta tra i 20 e i 30 anni. Questo significa che il Pianacci può contare su almeno un altro decennio di energia pulita, che porterà al risparmio di ulteriori 65 tonnellate di emissioni e genererà un beneficio economico netto per il Circolo. Oggi, il bilancio tecnologico positivo si scontra oggi con una sfida di natura diversa. Se i pannelli sono pronti a durare, la vera impresa sarà garantire al Circolo Arci Pianacci le condizioni per proseguire le proprie attività sociali per i prossimi dieci anni. La sostenibilità ambientale ha trovato la sua strada; ora la sfida è mantenere vivo quel tessuto associativo che rende possibile ogni altro investimento collettivo.