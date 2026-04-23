Guerra in Iran, le due navi Msc prossime al rilascio: Teheran pubblica il video dell’arrembaggio nello stretto di Hormuz

Genova. Ore decisive per la risoluzione dello stallo delle due navi di Msc che ieri sono state fermate e poste sotto fermo da parte della marina iraniana a seguito del loro tentativo di forzare il blocco navale imposto da Teheran. Dopo una serie di ispezioni a bordo – secondo alcune fonti una delle due portacontainer conteneva materiale destinato ad Israele – il rilascio potrebbe arrivare già entro la giornata di oggi.

Ieri la notizia del fermo: nelle scorse ore il governo iraniano a pubblicato un video che documenta l’operazione, dall’avvicinamento all’abbordaggio da parte dei militari di Teheran. Non si vedono scontri e momenti di tensione, nonostante le armi in pugno: secondo quanto noto fino ad adesso, infatti, non ci sarebbero stati feriti o arresti tra i due equipaggi.

Da sabato scorso almeno sei navi, quattro delle quali gestite da Msc, sono fuggite dalla trappola del Golfo Persico. Il 18 aprile hanno navigato attraverso lo Stretto di Hormuz la Msc Clara da 19.224 Teu, la Msc Grace da 16.000 Teu, la Msc Margrit XIII da 13.102 Teu e la Msc Madeleine da 9.200 Teu. Queste navi hanno disattivato il transponder duranto la fuga dal Golfo Persico e hanno successivamente riattivato la trasmissione del segnale Ais quando si trovavano al sicuro. Msc Francesca ed Epaminondas erano fra queste ma sono state intercettatte dalle forze militari iraniane“. Attualmente nel Golfo Persico sarebbero quasi un centinaio le navi rimaste “intrappolate” dal conflitto innescato dai bombardamenti americani e israeliani su Teheran.